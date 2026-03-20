Sangre en la despedida: violencia entre barras empañó la salida de Club Cipolletti. Cipolletti

La noche que debía ser de aliento y despedida terminó en violencia. Lo que empezó como una convocatoria de hinchas para acompañar al plantel de Club Cipolletti rumbo a su debut en el Federal A, derivó en un episodio caótico con enfrentamientos, corridas y un herido de gravedad.





Alrededor de las 21 horas, decenas de simpatizantes se reunieron en las inmediaciones del club para despedir al equipo, que partía hacia su compromiso del próximo viernes ante Atenas de Río Cuarto. Sin embargo, un conflicto latente entre dos facciones de la barra —“La 69” y “Los Innombrables”— volvió a estallar en el peor momento.

El inicio del conflicto entre las barras

Según relataron testigos, los grupos ya estaban ubicados estratégicamente: “Los Innombrables” detrás del colectivo y “La 69” al frente, sobre calle O’Higgins. El micro debía realizar una maniobra para salir hacia Mengelle, ingresando primero a la empresa Kleppe para girar. Fue en ese instante, cuando el vehículo iniciaba el movimiento, que comenzaron los insultos cruzados.

“La tensión era evidente. Cuando el colectivo se mete para girar, empezaron a gritarse de todo”, contó un testigo presente en el lugar.





El punto de quiebre se dio a la altura de Uspallata, en el tramo medio entre La Visera y Mengelle. Allí, el colectivo aceleró su salida en medio del caos, incluso poniendo en riesgo a quienes estaban cerca. Segundos después, la situación se desbordó.





“De la nada se escucharon gritos y todos empezaron a correr. Ahí nos dimos cuenta de que ya había disturbios”, agregó otra persona que presenció los hechos.





Apuñalaron a un referente de La 69

En medio de la pelea, uno de los referentes de “La 69” resultó gravemente herido tras recibir una puñalada en la zona intercostal derecha. Fue retirado del lugar por otros hinchas que intentaban socorrerlo, mientras continuaban las piñas y enfrentamientos.

La intervención policial fue inmediata. Efectivos llegaron rápidamente para dispersar a los grupos y controlar la situación. El herido fue trasladado de urgencia a la clínica Leben, mientras que personal de Criminalística trabaja en la escena para relevar pruebas.





En tanto, se precisó que el ataque con arma blanca que dejó al hincha gravemente herido ocurrió a la altura del sector de plateas, uno de los puntos donde la tensión entre las facciones alcanzó su pico.

Hubo un segundo herido

Además, se registró un segundo herido producto de las corridas en medio del caos. Según testigos, sufrió raspones y fue asistido en el lugar por personal del SIARME, que luego lo trasladó para una mejor atención.





La investigación quedó en manos del fiscal Diego Vázquez, quien ya interviene para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.





Lo que debía ser una muestra de apoyo al equipo en la previa de un nuevo desafío deportivo, terminó empañado por la violencia interna de sus propias hinchadas. Una escena que vuelve a poner en foco un problema recurrente: cuando la pasión se desborda, el fútbol pasa a un segundo plano.

Lo que debía ser una fiesta terminó en caos: enfrentamientos entre facciones, corridas y un hincha apuñalado marcaron la partida del plantel rumbo al debut en el Federal A.