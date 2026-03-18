Se celebra la Semana de la Mujer Emprendedora con participación de toda la región



En el marco de las actividades por el mes de la mujer, la delegada del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro en la región, Natalia Aguilar, destacó la realización de la Semana de la Mujer Emprendedora en San Carlos de Bariloche, un evento que busca visibilizar, fortalecer y acompañar el trabajo de mujeres emprendedoras de distintos puntos del territorio. En el marco de las actividades por el mes de la mujer, la delegada del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro en la región, Natalia Aguilar, destacó la realización de la Semana de la Mujer Emprendedora en San Carlos de Bariloche, un evento que busca visibilizar, fortalecer y acompañar el trabajo de mujeres emprendedoras de distintos puntos del territorio.





Aguilar explicó que la propuesta se desarrollará del 19 al 25 de marzo y convocará a referentes no solo de El Bolsón, sino también de localidades del interior profundo de la Línea Sur, generando un espacio de encuentro, intercambio y comercialización.

“En el mes de marzo, que está abocado netamente a la mujer, como corresponde cada uno de los días del año, se celebra esta semana tan importante”, expresó, remarcando el valor de sostener políticas públicas que acompañen el desarrollo económico y social de las mujeres.





La funcionaria indicó además que ya hay emprendedoras que se encuentran organizándose y en contacto para participar de la iniciativa, lo que anticipa una convocatoria amplia y representativa de la diversidad productiva de la región.





La Semana de la Mujer Emprendedora en Bariloche se presenta así como una oportunidad para fortalecer redes, visibilizar proyectos y promover la autonomía económica de las mujeres, en un contexto donde el trabajo colectivo y el acompañamiento estatal resultan claves para el crecimiento de los emprendimientos locales.