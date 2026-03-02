Thalasselis: “La salud digital es la herramienta clave para alcanzar nuestros objetivos sanitarios”

"El norte está trazado y vamos a seguir trabajando en este camino de crecimiento en infraestructura y tecnología para todas las regiones, tal como lo marca el Gobernador", destacó el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, al referirse al discurso de apertura de sesiones del Gobernador Alberto Weretilneck. "El norte está trazado y vamos a seguir trabajando en este camino de crecimiento en infraestructura y tecnología para todas las regiones, tal como lo marca el Gobernador", destacó el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, al referirse al discurso de apertura de sesiones del Gobernador Alberto Weretilneck.





El Ministro destacó el avance exponencial en la digitalización del sistema público y la continuidad de un plan de infraestructura que llega a cada región de la provincia.





Demetrio Thalasselis, acompañó al Gobernador Alberto Weretilneck en el inicio de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial. Al finalizar el acto, el titular de la cartera sanitaria resaltó los ejes planteados por el mandatario, haciendo especial énfasis en la consolidación de la estrategia de Salud Digital como motor de eficiencia en la gestión pública.





Thalasselis calificó al año 2025 como el período de consolidación de la historia clínica digital. En este sentido, brindó cifras que reflejan el crecimiento del sistema: “Pasamos de tener solo 3 instituciones digitalizadas en 2023 a 40 establecimientos en la actualidad, entre hospitales y centros de salud”, detalló el Ministro.





Este proceso ya permitió alcanzar los 370.000 registros electrónicos de salud. Según explicó el funcionario, “contar con esta información analizable en tiempo real permite: Tomar mejores decisiones sanitarias, hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y diseñar políticas de salud con datos precisos y actualizados”.





Por otro lado, el Ministro ratificó la continuidad del Plan de Infraestructura Sanitaria iniciado en 2023, el cual ha mostrado avances significativos en el último año en diversos puntos de la provincia.





“En San Carlos de Bariloche pusimos en funcionamiento pleno de la nueva guardia del Hospital Ramón Carrillo y su planta baja, en Cinco Saltos ejecutamos dos ampliaciones fundamentales para la localidad, en Maquinchao inauguramos la primera etapa de ampliación del hospital local e inicio de la segunda fase”, finalizó el Ministro a la hora de dar ejemplos del trabajo realizado por la cartera sanitaria en 2025, que tendrá continuidad en el presente año en toda la provincia.