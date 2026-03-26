Vecino denuncia un presunto intento de robo en Radal y no se hallaron indicios en el lugar

Un vecino del paraje Radal denunció un supuesto intento de robo ocurrido durante la mañana de este jueves en un predio ubicado en la zona de la rotonda de Maderera.





El hecho fue reportado alrededor de las 7:30, cuando personal de la Comisaría de Distrito Lago Puelo acudió al lugar tras un llamado ingresado al sistema de emergencias 911 de El Bolsón. Ante las características del aviso y las posibles vías de escape, se dispuso el envío de dos móviles policiales.





Al arribar, los efectivos se entrevistaron con P. S, quien manifestó desempeñarse como puestero en el predio y haber sido quien realizó el llamado. Según su relato, momentos antes había escuchado ruidos en el patio frontal de la vivienda y observado a un grupo de aproximadamente cinco hombres, uno de ellos a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente habrían ingresado al lugar utilizando ese vehículo.

Sin embargo, tras realizar un recorrido por el sector y las inmediaciones, el personal policial no logró ubicar a los sospechosos ni encontrar elementos que confirmaran la denuncia. De acuerdo al parte oficial, no se detectaron daños, huellas ni rastros de ingreso que coincidieran con lo relatado, y el portón de acceso al predio se encontraba cerrado con cadena al momento de la llegada de los uniformados.





Asimismo, se dejó constancia de que el denunciante y otro hombre que se encontraba en el lugar, identificado como integrante de la familia propietaria, presentaban signos de aparente intoxicación por consumo de alcohol u otras sustancias.





El hecho quedó registrado como un requerimiento policial, sin que hasta el momento se hayan podido corroborar los indicios de un intento de robo.