Allanamiento en comunidad mapuche de Río Pico: secuestran un caballo en el marco de una denuncia penal

Un procedimiento judicial se llevó adelante en la mañana de este jueves en la localidad de Río Pico, donde personal policial realizó un allanamiento en un predio perteneciente a una comunidad mapuche, en el marco de una causa que se tramita ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel.

La medida fue ejecutada por efectivos de la comisaría local y tuvo como resultado el secuestro de un animal equino, señalado como uno de los elementos centrales que habría desencadenado el conflicto que dio origen a la denuncia penal.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre la naturaleza del conflicto, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el caballo secuestrado estaría directamente relacionado con los hechos denunciados, motivo por el cual se dispuso su incautación como parte de las diligencias procesales.

Tras el operativo, la causa continúa su curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Esquel, que interviene en la investigación para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del caso.