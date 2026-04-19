Allanamiento en Contraalmirante Cordero por publicaciones con simbología nazi y mensajes violentos





Un joven de 18 años quedó bajo investigación en Contraalmirante Cordero tras un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en el marco de una causa por intimidación pública, actos discriminatorios y tenencia ilegal de armas.

El procedimiento se llevó adelante esta semana en una vivienda de la localidad, luego de una investigación que se originó a partir de publicaciones en redes sociales. Según la pesquisa, el usuario difundía imágenes con simbología nazi, propaganda antisemita y contenidos vinculados al uso de armas de fuego, lo que encendió las alertas de las autoridades.

La causa es tramitada en la Justicia Federal de General Roca y está a cargo del fiscal Matías Zanona, quien encomendó las tareas investigativas a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén.

A través de tareas de campo y ciberpatrullaje, los efectivos lograron identificar al presunto autor de las publicaciones y vincularlo con el domicilio allanado, ubicado sobre la calle Diagonal Quinquela Martín. El objetivo central fue determinar al responsable del contenido difundido y establecer si existía un riesgo concreto detrás de los mensajes.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos rifles, una pistola de aire comprimido, un arma de fabricación casera, 14 cuchillos de caza, municiones de distintos calibres, cartuchos y fulminantes, además de elementos que podrían haber sido utilizados para la fabricación de armas artesanales.

Asimismo, fueron incautados dispositivos electrónicos —como una CPU y dos teléfonos celulares— junto a documentación y objetos con simbología nazi, que ahora serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

Todo el material quedó a disposición del juzgado interviniente, que continuará avanzando para determinar el alcance de las publicaciones y el origen de las armas halladas. La causa se mantiene en curso y no se descartan nuevas medidas en función de los resultados de los análisis.