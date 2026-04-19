Amenazas en escuelas: comienzan las detenciones y la Justicia avanza con causas en todo el país





La preocupación por las amenazas de ataques en establecimientos educativos de la Argentina empieza a traducirse en acciones concretas. A partir de este lunes, la Justicia y las fuerzas de seguridad avanzan con detenciones e investigaciones en distintos puntos del país, en un intento por frenar una ola de intimidaciones que generó alarma en comunidades educativas enteras.

Uno de los casos más recientes se registró en Vicente López, donde un adolescente de 16 años fue detenido tras ser acusado de intimidación pública. El joven había difundido una amenaza de ataque armado contra la Escuela Secundaria Técnica N°1 de Vicente López, lo que activó un operativo policial inmediato.

Un video que circuló en las últimas horas muestra el momento exacto en que efectivos interceptaron al menor en la localidad de Carapachay. La detención se produjo luego de tareas de inteligencia que permitieron ubicarlo, tras un allanamiento previo sin resultados en Villa Ballester.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 6ta, que logró capturarlo en plena vía pública. Durante el operativo, los agentes secuestraron ropa, una mochila y distintos dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes.

Las autoridades buscan determinar si el adolescente tenía acceso real a armas o si se trató de una amenaza falsa, posiblemente vinculada a desafíos virales que circulan en redes sociales. Este punto resulta clave para definir la gravedad de la causa y las eventuales responsabilidades penales.

El caso se enmarca en una problemática que se repite en distintas jurisdicciones del país, donde mensajes intimidatorios —muchas veces difundidos a través de plataformas digitales— obligan a suspender clases, activar protocolos de seguridad y generar temor entre estudiantes, docentes y familias.

Frente a este escenario, fuentes judiciales anticiparon que desde este lunes se intensificarán las medidas, con imputaciones, allanamientos y posibles nuevas detenciones. El objetivo es desalentar este tipo de conductas y enviar una señal clara sobre las consecuencias legales que implican este tipo de amenazas, incluso cuando se trate de menores de edad.

La escalada de estos episodios pone en debate no solo la seguridad en las escuelas, sino también el rol de las redes sociales y la responsabilidad de los adultos frente a conductas que, aunque puedan parecer una broma, tienen un fuerte impacto social y judicial.