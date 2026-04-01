Aseguran que están dadas las condiciones para el dictado de clases tras la aparición de roedores en el CEM 94 y ESRN 30



La presencia de roedores en establecimientos educativos de la comarca generó preocupación en la comunidad del CEM 94 y la ESRN 30, una situación que comenzó a abordarse desde el pasado 27 y que motivó la intervención inmediata del Consejo Escolar Zona Andina Sur. Tras varios días de controles, autoridades educativas y especialistas aseguran que las condiciones están dadas para continuar con el dictado normal de clases, aunque los trabajos de control y prevención seguirán en marcha. La presencia de roedores en establecimientos educativos de la comarca generó preocupación en la comunidad del CEM 94 y la ESRN 30, una situación que comenzó a abordarse desde el pasado 27 y que motivó la intervención inmediata del Consejo Escolar Zona Andina Sur. Tras varios días de controles, autoridades educativas y especialistas aseguran que las condiciones están dadas para continuar con el dictado normal de clases, aunque los trabajos de control y prevención seguirán en marcha.





La coordinadora del Consejo Escolar, Romina Gómez Marinero, explicó que todo se inició a partir de un aviso recibido desde la ESRN 30, donde se alertó sobre la posible presencia de roedores. “Inmediatamente dimos intervención a una empresa de control de plagas, que colocó cebos y trampas en sectores estratégicos y realizó una primera evaluación sobre el tipo de roedor y los posibles puntos de ingreso”, detalló.

En ese marco, se identificó que un árbol cercano podría estar facilitando el acceso al edificio, por lo que se decidió avanzar primero con su poda y posteriormente con su extracción total. Paralelamente, la empresa especializada realiza controles diarios para monitorear la situación. Según precisó la funcionaria, durante una de las inspecciones se detectaron indicios como heces y finalmente se logró capturar un ejemplar, lo que permitió orientar mejor las acciones de control.





Gómez Marinero remarcó que este tipo de problemáticas no se resuelve de manera inmediata, sino que requiere un seguimiento constante. “Es un proceso que lleva tiempo y que implica el trabajo conjunto con los equipos directivos, porteros y personal encargado de la limpieza y desinfección del establecimiento para garantizar condiciones adecuadas de higiene”, señaló.





Uno de los puntos que generó inquietud en la comunidad fue la circulación de imágenes en redes sociales donde se observaban trampas aparentemente manipuladas. Sobre esto, la coordinadora aclaró que se trata de un sector restringido, sin acceso para estudiantes, y que las trampas no deben ser tocadas bajo ningún concepto, ya que forman parte del trabajo técnico de la empresa de control de plagas. “No sabemos quién las manipuló, pero sí dejamos en claro que no corresponde hacerlo”, afirmó.





Asimismo, indicó que se dio intervención al área de Salud del Ministerio de Educación, que evalúa los informes técnicos y acompaña las decisiones. Desde ese ámbito se confirmó que el establecimiento se encuentra en condiciones para el desarrollo de actividades escolares.





Por su parte, Ariel González, director del CEM 94, destacó la importancia de contar con información oficial para llevar tranquilidad a las familias. “Pedimos un informe para poder transmitirle a nuestra comunidad que se puede continuar con las clases con normalidad”, expresó. En ese sentido, remarcó que las decisiones se toman en base a la opinión de especialistas y no a percepciones individuales.





El directivo también explicó que el sector donde se colocaron las trampas corresponde a una sala de máquinas con acceso restringido, por lo que no representa un riesgo para los estudiantes. Además, subrayó que la institución optó por comunicar la situación desde un primer momento para evitar desinformación y preocupación innecesaria.





Respecto a la viralización de imágenes, González sostuvo que no consideran que haya existido mala intención, aunque reconoció que no pueden controlar cómo se difunde la información. “Nosotros creemos en la importancia de informar y ser transparentes con la comunidad educativa”, indicó.





Finalmente, desde el Consejo Escolar señalaron que la presencia de roedores forma parte del entorno natural de la región, por lo que la clave está en la prevención. En ese sentido, recomendaron extremar los cuidados en el manejo de alimentos y reportar de manera temprana cualquier posible punto de ingreso, como roturas o aberturas en la infraestructura escolar.





Mientras continúan los trabajos de control, las autoridades coinciden en que la situación está bajo seguimiento y que no representa un impedimento para el normal desarrollo de las actividades educativas, llevando tranquilidad a estudiantes, familias y personal de las instituciones involucradas.