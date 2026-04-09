Avanza en toda la provincia la reforma del reglamento de las Comisarías de la Familia y Oficinas del Niño, la Mujer y la Familia





Este jueves se llevó adelante el primer encuentro virtual de la comisión técnica encargada de continuar con la reforma del reglamento interno que regula el funcionamiento de las Comisarías de la Familia y las Oficinas del Niño, la Mujer y la Familia (ONMF) en la provincia.

Durante la reunión, se planteó la necesidad de actualizar el marco normativo vigente con el objetivo de adecuarlo a los nuevos lineamientos operativos y fortalecer la autonomía de estas unidades, manteniendo una coordinación centralizada. En ese sentido, se destacó que, a partir de la nueva resolución en elaboración, las Unidades Especiales estarán a cargo de una Dirección propia con asiento en la ciudad de Viedma, lo que permitirá una organización más específica y eficiente.

Asimismo, se prevé que dichas unidades puedan articular y coordinar acciones de acuerdo con las problemáticas particulares de cada municipio donde se encuentran emplazadas, fortaleciendo así el abordaje territorial.

El proceso de reforma también pone especial énfasis en la atención de víctimas y personas en situación de violencia que concurran a efectuar denuncias, en el marco de la Ley D 3040 y su modificatoria 4241, la Ley Nacional 26.485 y las instancias correspondientes de denuncia penal. En este sentido, se busca garantizar intervenciones integrales, con perspectiva de derechos y enfoque interdisciplinario.

En ese marco, se destacó que el reglamento en revisión constituye una herramienta clave para estandarizar procedimientos y asegurar una atención profesional, empática y alineada con la normativa vigente en todo el territorio provincial.

Con este primer paso, la institución policial ratifica su compromiso con la mejora continua de sus protocolos de actuación y con la capacitación de su personal, en busca de brindar respuestas más eficientes a las demandas de la comunidad.