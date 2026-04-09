Boletín Oficial: cuáles son los días y horarios de recepción

El operativo fue coordinado por el área de Toxicomanía y Leyes Especiales del Ministerio de Seguridad y Justicia, con participación de distintas unidades distribuidas en puntos estratégicos. Desde el este hasta la cordillera, los controles se instalaron en rutas clave que conectan con otras provincias, reforzando la presencia policial en sectores donde el tránsito es constante y diverso.





En este contexto, se trabajó en accesos como Sierra Grande en la Ruta Nacional 3; Río Colorado, en la Ruta 22; Roca, en Ruta Provincial 6; en Catriel, sobre Ruta Nacional 151; Bariloche y El Bolsón, en Ruta Nacional 40. Allí, efectivos desplegaron puestos fijos y móviles durante varias horas, interceptando tanto vehículos particulares como transporte de carga y de pasajeros.





Los uniformados en alerta, con móviles apostados en puntos neurálgicos, desarrollaron controles exhaustivos que no dejaron margen para la improvisación.





Además, se sumaron secciones especializadas con perros entrenados para la detección de estupefacientes, lo que permitió reforzar los controles sobre camiones y micros de larga distancia. En paralelo, se utilizaron herramientas tecnológicas como escáneres portátiles y sistemas de consulta en tiempo real, agilizando los procedimientos y elevando el nivel de precisión en cada verificación.

Como resultado, se controlaron 18 micros, 20 camiones, 218 vehículos y se identificó a 353 personas, muchas de ellas en tránsito hacia distintos puntos del país. Las inspecciones incluyeron documentación obligatoria, numeraciones registrales y condiciones generales de circulación, en un esquema que combinó control físico y análisis digital.





Aunque no se registraron infracciones ni hechos delictivos, desde el Ministerio de Seguridad se valoró el impacto preventivo de estos operativos. La presencia policial sostenida en rutas clave no solo permite detectar irregularidades, sino que también actúa como un freno directo para quienes intentan ingresar a la provincia con intenciones ilegales.





De esta manera, el trabajo articulado entre distintas unidades continúa consolidando una estrategia firme: anticiparse al delito, reforzar los controles y garantizar que cada acceso a Río Negro esté bajo vigilancia. En las rutas, el mensaje es claro: hay controles, hay tecnología y hay decisión de actuar.

En un fuerte despliegue preventivo contra el narcotráfico, la Policía de Río Negro llevó adelante controles simultáneos en los principales ingresos a la provincia, donde se verificaron más de 350 personas y cientos de vehículos sin registrar irregularidades, consolidando un esquema de vigilancia activo y permanente.