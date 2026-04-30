Calcatreu, punta de lanza de 60 proyectos mineros en Río Negro

Durante la visita, el Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, expresó que “la primera sensación es orgullo y mucha emoción al ver cómo hoy se concreta Calcatreu” y destacó que Río Negro cuenta actualmente con más de 60 proyectos en cartera, tanto metalíferos como de minerales energéticos: “Tenemos una geología privilegiada y, a través de estos desarrollos, comenzamos a darle valor a nuestros recursos, generando oportunidades concretas para los rionegrinos”.





El funcionario provincial remarcó que Calcatreu representa “una punta de lanza” para el desarrollo minero provincial, al tiempo que subrayó el impacto positivo en el empleo y la participación de trabajadores y trabajadoras en el lugar. “Hoy podemos ver el avance de las instalaciones, la zona de mina y procesos productivos como las voladuras, donde se obtiene el material enriquecido de oro y plata”, explicó.

En términos productivos, para este año se proyecta una producción de 31.734 onzas de oro y 127.952 de plata, con un horizonte de más de 256.700 onzas de oro en los próximos cinco años, consolidando el perfil de Río Negro en el escenario minero nacional.





El proyecto ya emplea a 202 personas, con fuerte presencia local: 155 trabajadores son rionegrinos y 101 pertenecen a Ingeniero Jacobacci, en cumplimiento de la Ley 80/20 que prioriza la mano de obra provincial.

A esto se suma el impacto en la economía regional, con más de $2.700 millones en compras locales en Jacobacci y más de $11.500 millones a nivel provincial durante 2025, fortaleciendo proveedores y generando un efecto directo en la actividad económica.





En ese sentido, Aberastain Oro valoró el posicionamiento de la provincia a nivel nacional e internacional, señalando que “Río Negro es hoy la provincia con mayor cantidad de proyectos metalíferos en distintas etapas de avance”, y recordó su liderazgo histórico en la producción de minerales industriales como diatomita, bentonita y yeso.

Río Negro consolida una nueva etapa minera con más de 60 proyectos en desarrollo y da un paso clave con Calcatreu, el yacimiento de oro y plata que ya entró en producción. Con impulso del Gobierno Provincial, los recursos empiezan a transformarse en empleo, inversión y crecimiento para la Región Sur.El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió el yacimiento junto a su equipo de trabajo y autoridades de la empresa Patagonia Gold, donde se verificaron avances concretos y el inicio de los procesos productivos, en línea con una estrategia que posiciona a la provincia como protagonista en el desarrollo minero.Finalmente, el Secretario de Minería resaltó el creciente interés de inversores en el sector, en el marco de la participación provincial en ferias internacionales. “La exportación de oro y plata desde Río Negro genera un mensaje claro y fortalece la confianza para que nuevos proyectos se sigan desarrollando en todo el territorio”, concluyó.