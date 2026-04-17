Capacitación estatal: el IPAP impulsa nuevas oportunidades con tecnicaturas e inteligencia artificial



La presidenta del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), Juana Benítez, visitó la localidad con una agenda cargada de actividades y anuncios vinculados a la formación de los trabajadores estatales. Destacó la importancia de fortalecer la capacitación en la región mediante convenios estratégicos y nuevas propuestas educativas adaptadas a las necesidades locales. La presidenta del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), Juana Benítez, visitó la localidad con una agenda cargada de actividades y anuncios vinculados a la formación de los trabajadores estatales. Destacó la importancia de fortalecer la capacitación en la región mediante convenios estratégicos y nuevas propuestas educativas adaptadas a las necesidades locales.





Uno de los ejes centrales de la visita fue la firma de un nuevo convenio con la Universidad de Luján, que permitirá avanzar en una tecnicatura orientada a la formación de quienes desempeñan tareas vinculadas al cuidado del territorio, especialmente en zonas de montaña. Según explicó Benítez, esta propuesta académica fue diseñada por la propia comunidad educativa en función de las demandas específicas de la región, mientras que el IPAP actúa como nexo y complemento para su implementación. “Ellos fueron los impulsores y creadores de esta tecnicatura, pensada en base a lo que realmente se necesita acá, y eso es muy valioso”, señaló.





En paralelo, la titular del organismo puso en valor el avance de la primera diplomatura en inteligencia artificial destinada a agentes públicos, una iniciativa que se desarrolla de manera articulada con la universidad. Actualmente, cerca de 70 trabajadores de distintos organismos estatales se encuentran cursando esta formación, que tendrá una segunda cohorte a partir de agosto.





Benítez subrayó que la inteligencia artificial “vino para quedarse” y remarcó la necesidad de incorporarla como una herramienta de trabajo, despejando temores sobre su impacto en el empleo. “No es que nos va a dejar sin trabajo, al contrario, hay que aprender a utilizarla. La clave está en saber qué preguntar, cómo hacerlo y para qué”, explicó.





Además, adelantó que a partir de los nuevos convenios se buscará ampliar el alcance de estas capacitaciones a los municipios, con el objetivo de democratizar el acceso a la formación tecnológica en toda la región. De esta manera, no solo los trabajadores provinciales podrán acceder a estas herramientas, sino también los agentes municipales.





Benítez reconoció que ella misma utiliza inteligencia artificial en su labor cotidiana y destacó la importancia de hacerlo con criterio. “Si tenemos claro el rumbo y hacemos preguntas concretas, ahí está la clave. No es preguntar por preguntar”, concluyó.





La visita de la titular del IPAP refuerza el compromiso del organismo con la formación continua de los trabajadores estatales, apostando a la innovación y al desarrollo de capacidades acordes a los desafíos actuales.