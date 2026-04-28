Coopetel Energía recomienda el uso de generadores eléctricos a gas para uso continuo y de respaldo

Coopetel Energía impulsa el uso de generadores eléctricos a gas como una solución eficiente para garantizar el suministro eléctrico en hogares, comercios e industrias, tanto para uso continuo como para tener una solución ante cortes de energía. La cooperativa cuenta con equipos disponibles para la venta, también asesora a clientes para que elijan la mejor opción.









Entre sus principales ventajas, el generador a gas permite un funcionamiento más económico —hasta un 38% menos que la nafta—, con combustión más limpia, menor desgaste del motor y menor mantenimiento. Además, al utilizar gas fraccionado o a granel, se evita el traslado y almacenamiento de combustible líquido, mejorando la seguridad y la comodidad en el uso diario.









Los equipos se adaptan a distintas necesidades: desde generadores de 3500 W, suficientes para abastecer heladera, iluminación y televisión, hasta opciones de mayor potencia (8000 W y equipos industriales de hasta 125 kVA).









Por estos motivos, Coopetel Energía recomienda este tipo de tecnología como una alternativa más conveniente frente a los generadores tradicionales. En este marco, la cooperativa cuenta con equipos disponibles y también articula con proveedores según cada necesidad, brindando siempre asesoramiento personalizado.









El servicio incluye evaluación técnica, instalación y acompañamiento, para asegurar una solución adecuada en cada caso. Asimismo, quienes ya cuentan con generadores a combustible pueden consultar por la posibilidad de conversión a gas.









Ante dudas, consultas o necesidad de asesoramiento, los usuarios pueden contactarse al 2945557392.