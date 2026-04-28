

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Cruz Roja Argentina difundió una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer el bienestar emocional en los espacios laborales, poniendo el foco en la importancia de cuidar la salud mental como parte integral de la salud. En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Cruz Roja Argentina difundió una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer el bienestar emocional en los espacios laborales, poniendo el foco en la importancia de cuidar la salud mental como parte integral de la salud.





Bajo la premisa de que “cuidar la salud también es cuidar cómo nos sentimos”, la organización destacó el rol clave que cumple el entorno psicosocial en la vida de las personas. En ese sentido, advirtió que muchas personas atraviesan situaciones de ansiedad, depresión, agotamiento y otras problemáticas vinculadas al malestar laboral, lo que impacta directamente en su calidad de vida.





Desde la institución remarcaron que el bienestar no es estático, sino que varía según las circunstancias de cada individuo. Por ello, contar con herramientas psicoemocionales resulta fundamental para atravesar momentos de crisis de la mejor manera posible. En este contexto, el trabajo puede cumplir una función protectora, aportando estructura, vínculos sociales, sentido de pertenencia, identidad y estabilidad económica.





Sin embargo, cuando los entornos laborales no son adecuados, pueden generarse riesgos psicosociales que se manifiestan en síntomas como ansiedad, malestar psicológico, depresión o incluso burnout. Frente a esta realidad, la organización subrayó la necesidad de promover ambientes de trabajo más saludables, donde el bienestar emocional sea una prioridad.





“Promover entornos laborales saludables también es una forma de cuidar a las personas. Contar con herramientas para acompañar situaciones de malestar puede marcar una diferencia concreta en la vida cotidiana”, señaló Telémaco Subijana.





Entre las principales recomendaciones, la Cruz Roja Argentina propone respetar los tiempos de descanso, proteger el tiempo personal y organizar las tareas de manera que se evite la sobrecarga. También destaca la importancia de conocer y utilizar los espacios de apoyo disponibles, tanto dentro como fuera del ámbito laboral, para compartir preocupaciones y recibir acompañamiento.





Otro de los puntos clave es el reconocimiento de las emociones como parte del cuidado. El estrés y el cansancio, explican, son respuestas habituales frente a situaciones exigentes, por lo que fomentar el diálogo, el apoyo mutuo y la empatía contribuye a fortalecer los equipos de trabajo y mejorar el clima laboral.





Asimismo, la organización promueve la capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos, una herramienta fundamental para intervenir ante situaciones de crisis o malestar emocional. Este tipo de asistencia inicial se basa en tres acciones concretas: observar y detectar si alguien necesita ayuda, escuchar de manera activa y sin juzgar, y vincular a la persona con su red de apoyo o con profesionales especializados si fuera necesario.





A través de sus 65 filiales y 33 Institutos Superiores distribuidos en todo el país, la Cruz Roja Argentina continúa acompañando a comunidades que atraviesan situaciones críticas, con el objetivo de reducir su impacto y fortalecer la capacidad de respuesta.





Finalmente, desde la organización remarcaron que el cuidado de la salud mental en el trabajo es una responsabilidad compartida. “Construir entornos más seguros, empáticos y solidarios contribuye no solo al bienestar individual, sino también al fortalecimiento de comunidades laborales más resilientes”, concluyeron.