Denuncian a una empleada de Rentas: robaba datos de tarjetas de crédito y hacía compras

La Agencia de Recaudación de Río Negro realizó una denuncia penal contra una empleada del organismo. La acusan de robar datos de tarjetas de crédito utilizadas en planes de pago para realizar compras a través de internet. La funcionaria sería separada del cargo de manera preventiva.





El caso fue expuesto ante la Justicia por el propio titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri, y derivó en una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía investiga "presuntas "irregularidades" en el manejo de datos bancarios y su utilización para hacer compras a nombre de terceros.

El Ministerio Público Fiscal confirmó la existencia de una denuncia presentada en Viedma. La investigación se encuentra en etapa preliminar para corroborar la veracidad de los hechos denunciados por Palmieri. Aún no hay personas imputadas, por lo que la identidad de la profesional apuntada se mantiene bajo reserva.





Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de la capital de Río Negro pidió informes a distintos organismos y también a sucursales bancarias para confirmar detalles de los movimientos sospechados, informó Noticias Net.





Sobre el dinero que podría haber sido defraudado, se precisó que todavía se están haciendo análisis con el equipo de contadores de la Procuración General, para el sustento probatorio, tras lo cual se podría avanzar a una potencial formulación de cargos o no.





Uso de tarjetas de crédito en Rentas

El presunto delito es considerado de altísima gravedad. De confirmarse el robo de datos bancarios, el funcionamiento de la Agencia quedará bajo sospecha y podría tener impacto en el éxito de diversas campañas.





Dos de los pilares de la Agencia de Recaudación son el pago anual anticipado y los planes de pago para que los morosos se pongan al día, y dependen de la confianza de los ciudadanos en el organismo. Esas alternativas de pago de impuestos como Automotor e Inmobiliario solo aceptan el pago virtual con tarjeta de crédito.

Una funcionaria de la Agencia de Recaudación fue denunciada por las autoridades del organismo. Aseguran que robaba datos de ciudadanos para hacer compras.Hasta el momento, se habría detectado la participación de una sola persona, pero no se descarta la inclusión de alguna otra, en el marco de esta investigación iniciada a mediados de marzo de 2026.