El Bolsón fue sede de un gran campus de taekwondo con participación regional





La Escuela de Taekwondo Cóndor Andino vivió un fin de semana a puro deporte, formación y encuentro, con un campus que superó todas las expectativas y reunió a más de 150 chicos y chicas de distintos puntos de la Patagonia.

“Contando a 60 participantes, a 60 competidores y tuvimos el doble. O sea, más que contentos, más que felices. Salió todo perfecto. Es nuestro primer campus… este año nos animamos nosotros”, expresó Cristian Pavez, destacando la magnitud del evento.

Sobre la propuesta, explicó: “Los campus deportivos son únicamente para aprender… se trabajó la parte de combate y trajimos a un entrenador nacional que se capacita constantemente y vuelca toda esa información para preparar mejor a los alumnos”.

Por su parte, Daniela Alegría subrayó el impacto en la localidad: “La verdad que movilizó bastante. Se esperaba menos. Vinieron muchas familias… fue una movida mucho más grande de lo que pensábamos”.





Delegaciones de ciudades como Neuquén, Bariloche, Trevelin, Sarmiento y Maquinchao dijeron presente, generando además un movimiento positivo en la economía local.

En cuanto al balance, Pavez remarcó: “Lo que se llevaron las escuelas fue todo satisfactorio… se fueron todos contentos. Lo más importante es que se sintieron como en casa”.

Finalmente, desde la institución reafirmaron su compromiso social: “Trabajamos con los principios del taekwondo y en la contención social… apuntamos a contener a los chicos que no pueden pagar una cuota alta, pero con la mejor calidad”.

💪 Formación, valores y comunidad: el taekwondo sigue creciendo fuerte en El Bolsón.