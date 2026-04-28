El Bolsón refuerza la seguridad: ya funcionan 80 cámaras de monitoreo en la localidad

La Municipalidad de El Bolsón continúa avanzando en el fortalecimiento del sistema de seguridad urbana y ya alcanza un total de 80 cámaras de videovigilancia operativas en distintos puntos estratégicos de la localidad. La iniciativa forma parte de una política sostenida que articula el trabajo entre el municipio, el gobierno provincial y el sector privado.

El intendente Bruno Pogliano destacó el crecimiento del sistema desde sus inicios: “Cuando asumimos en 2015, El Bolsón no contaba con ninguna cámara de seguridad. Hoy podemos decir que tenemos un sistema en crecimiento, con 80 dispositivos que nos permiten mejorar la prevención y el monitoreo en toda la ciudad”.

Este desarrollo representa un cambio estructural en materia de control y prevención, impulsado a través de una planificación a largo plazo y la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad. Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la ampliación de la red fue posible gracias al trabajo conjunto con distintos actores de la comunidad.

En ese sentido, Pogliano adelantó que el sistema continuará expandiéndose: “Estamos por instalar un nuevo domo en la intersección de San Martín y Roca, y seguimos ampliando la cobertura en distintos barrios, como Los Hornos. Esto también es posible gracias al compromiso de vecinos y actores privados que acompañan este proceso”.

El sistema de monitoreo se encuentra integrado al servicio de emergencias 911, lo que permite un seguimiento en tiempo real de distintas situaciones y una respuesta más rápida ante incidentes.

“Contar con estas herramientas nos da mayor capacidad de respuesta y un control constante de lo que sucede en El Bolsón. Vamos a seguir trabajando, junto al sector privado, para invertir en seguridad y cuidar a nuestros vecinos”, concluyó el jefe comunal.

De esta manera, el Municipio reafirma su política de seguridad basada en la prevención y en la articulación público-privada, consolidando un sistema que busca dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad.