Fin de semana largo con hechos de violencia: un joven herido tras una pelea familiar y operativos con armas y detenciones

El fin de semana largo dejó un saldo significativo en materia de seguridad, con distintos hechos policiales que requirieron la intervención del personal en la región. Así lo detalló el subcomisario Víctor Escobar, quien brindó precisiones sobre episodios de violencia, uso de armas y procedimientos realizados en las últimas horas.





Uno de los hechos más relevantes ocurrió el sábado alrededor de las 23:15 en Rincónada Nahuelpan, a unos 10 kilómetros de la localidad. Según explicó Escobar, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona herida. Al dirigirse al lugar, el móvil policial interceptó en el camino a un joven de 26 años que caminaba por sus propios medios en dirección al hospital, con una herida de arma blanca en la espalda y perdiendo abundante sangre.





El herido fue trasladado de urgencia en el patrullero y luego derivado a una ambulancia para su atención médica. Ya en el centro asistencial, los profesionales constataron una lesión corto punzante de aproximadamente 9 centímetros en la región paravertebral derecha, con un tiempo estimado de curación de entre 15 y 30 días.





De acuerdo al testimonio de la propia víctima, la agresión se produjo en el marco de una discusión con su hermano, mientras ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. El subcomisario indicó que el agresor fue identificado y notificado de la causa judicial. También destacó la gravedad de la situación, subrayando que el joven debió caminar varios kilómetros herido debido a la falta de señal telefónica en la zona, hasta lograr pedir ayuda.





“Muchas veces el consumo de alcohol es el detonante para este tipo de agresiones”, remarcó Escobar al referirse al contexto en el que se desencadenó el conflicto.





Otro de los procedimientos destacados del fin de semana tuvo lugar en la vía pública, donde personal policial intervino tras una persecución que culminó en la intersección de Rivadavia y Larrea. Allí se logró detener la marcha de una camioneta conducida por un hombre de 61 años, acompañado por una mujer de 27.

Durante el operativo, al realizar el cacheo de seguridad, los efectivos encontraron en poder de la mujer un cuchillo de 25 centímetros y un revólver calibre 22. Posteriormente, en una requisa de urgencia del vehículo, se halló además un rifle calibre 22 con mira telescópica. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se habrían producido disparos, sin precisar aún si fueron dirigidos hacia una vivienda o efectuados de manera indiscriminada.

En otro hecho, mientras se desarrollaban operativos de búsqueda vinculados a un ilícito, un nuevo llamado al 911 alertó sobre la presencia de un individuo que había ingresado a un local, el personal policial constató que se trataba del mismo sujeto buscado, quien incluso llevaba colocada una de las prendas sustraídas.





El individuo, un joven de 23 años oriundo de la ciudad y con antecedentes por delitos contra la propiedad, fue detenido en flagrancia por hurto y permanece demorado a disposición de la Justicia. Según se informó, durante la jornada se prevé la realización de la audiencia correspondiente.

Los distintos episodios reflejan un fin de semana marcado por situaciones de violencia y delitos, en los que la rápida intervención policial permitió asistir a las víctimas, secuestrar armas y concretar detenciones. Desde la fuerza reiteraron la importancia de la prevención y el uso responsable de los canales de emergencia ante cualquier situación de riesgo.