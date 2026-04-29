Juzgados de Paz: más de 69.000 gestiones anuales para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio



Durante 2025, los 49 Juzgados de Paz de Río Negro realizaron 69.077 gestiones en todo el territorio provincial. La cifra reúne expedientes jurisdiccionales, trámites administrativos, actuaciones electorales y tareas de extensión, y refleja el rol de estos organismos como puerta de acceso a justicia en ciudades, pueblos y parajes alejados de los principales centros urbanos. Durante 2025, los 49 Juzgados de Paz de Río Negro realizaron 69.077 gestiones en todo el territorio provincial. La cifra reúne expedientes jurisdiccionales, trámites administrativos, actuaciones electorales y tareas de extensión, y refleja el rol de estos organismos como puerta de acceso a justicia en ciudades, pueblos y parajes alejados de los principales centros urbanos.





Del total, 14.297 correspondieron a expedientes jurisdiccionales. En ese grupo, los procesos sobre violencia y los exhortos concentraron la mayor parte de la actividad. Los procesos sobre violencia representaron el 41,6 por ciento y los exhortos el 36,7 por ciento. También se tramitaron contravenciones y beneficios de litigar sin gastos.





La mayor parte del trabajo se concentró en la actividad no jurisdiccional, que reunió 54.780 gestiones. Dentro de ese universo, los trámites administrativos sumaron 51.462 intervenciones. El principal motivo fueron las consultas ciudadanas, con 27.186 actuaciones, seguidas por las certificaciones de firmas, con 12.802, y las certificaciones de copias, con 5.631.





Como agentes auxiliares de la Justicia Electoral, los Juzgados de Paz tramitaron además 1.950 actuaciones electorales, vinculadas en su mayoría con certificaciones de firmas de avales y designaciones de autoridades de mesa. A eso se sumaron 1.368 tareas de extensión, entre las que se destacaron la atención a vecinos fuera de la sede judicial, reuniones interinstitucionales y actividades de capacitación y prevención.





En la faz jurisdiccional, los Juzgados de Paz intervienen en conflictos legales directos, tramitan exhortos, contravenciones y beneficios de litigar sin gastos, dictan medidas cautelares en casos vecinales o contravencionales y llevan adelante juicios de menor cuantía. También pueden emitir sentencias en procesos ejecutivos, contravencionales y de violencia.





En la labor administrativa, estos organismos cumplen una función de cercanía con la comunidad. Certifican firmas y copias, confeccionan actas, acuerdos y declaraciones juradas, procesan informaciones sumarias y canalizan miles de consultas vinculadas con orientación e información judicial.





La distribución territorial también mostró diferencias. La Cuarta Circunscripción concentró el 45,29 por ciento de los expedientes jurisdiccionales, mientras que la Segunda Circunscripción registró el mayor volumen de trámites administrativos, con 23.284 gestiones.





La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.