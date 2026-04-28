La Camerata de Fundación Cooperar vuelve a escena con un show de rock sinfónico que ya agotó entradas en El Bolsón



La cultura local vuelve a tener una de esas noticias que entusiasman y convocan: la Camerata de la Fundación Cooperar se presentará esta semana en El Bolsón con una propuesta innovadora que combina lo mejor del rock clásico con la potencia de los instrumentos de cuerda. Bajo la dirección de Pablo Bruni, el ensamble ofrecerá dos funciones en la Casa del Bicentenario, ambas prácticamente agotadas, lo que confirma la fuerte expectativa que genera esta propuesta en la comunidad. La cultura local vuelve a tener una de esas noticias que entusiasman y convocan: la Camerata de la Fundación Cooperar se presentará esta semana en El Bolsón con una propuesta innovadora que combina lo mejor del rock clásico con la potencia de los instrumentos de cuerda. Bajo la dirección de Pablo Bruni, el ensamble ofrecerá dos funciones en la Casa del Bicentenario, ambas prácticamente agotadas, lo que confirma la fuerte expectativa que genera esta propuesta en la comunidad.





Las presentaciones están previstas en formato doble función, a las 20 y a las 21:30, con un repertorio que se aleja de lo estrictamente académico para adentrarse en un terreno híbrido y atractivo: clásicos del rock internacional reinterpretados con arreglos para cuerdas. El programa incluye versiones de artistas icónicos como The Beatles, Stevie Wonder, Sting y Ray Charles, además de piezas de Deep Purple y Pink Floyd, con temas emblemáticos como Perfect Strangers, Comfortably Numb y Another Brick in the Wall.





La propuesta artística se basa en la fusión entre instrumentos clásicos —violines, violas, cello y contrabajo— y una banda integrada por músicos locales provenientes del ámbito del rock. En escena estarán Ángel Lugo y Patricio Panzasso en guitarras, Matías Faribeni en batería, y las voces de Frank Pichetto, Danilo Ortiz y Yeris Fiore, en una combinación que busca tender puentes entre dos universos musicales que, lejos de oponerse, dialogan constantemente.





“Es una propuesta novedosa porque mezcla dos mundos. Por un lado, lo académico de los instrumentos de cuerda, y por otro, el lenguaje del rock”, explicó Bruni, quien además destacó que muchas de las bandas elegidas ya incorporaban arreglos de cuerdas en sus composiciones originales, lo que facilita y enriquece esta reinterpretación.





El éxito en la venta de entradas, que prácticamente se agotaron antes de las funciones, también tiene una explicación emocional. Según el director, se trata de música que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, especialmente del público mayor de 40 años, que mantiene estos clásicos muy presentes en su vida cotidiana. A esto se suma la fuerte identidad rockera de El Bolsón, una característica cultural que potencia la recepción de este tipo de espectáculos.





La Camerata de la Fundación Cooperar viene desarrollando su trabajo desde hace seis años, con un modelo que combina formación y producción artística. Los integrantes acceden a clases individuales de instrumento y ensayos grupales semanales, gracias al respaldo de la Fundación Cooperar, que financia el funcionamiento del espacio y los honorarios docentes.





Más allá de estas presentaciones, el proyecto musical tiene continuidad: el próximo 8 de julio, la Camerata volverá a presentarse con un repertorio más cercano a la música académica, retomando su línea tradicional.





Así, en un contexto donde la cultura local busca sostenerse y crecer, la Camerata reafirma su lugar como una de las propuestas más sólidas y versátiles de la región, capaz de innovar sin perder identidad y de convocar a públicos diversos a través de la música.