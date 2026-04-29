La Coordinación de Comisarías de la Familia conformó un equipo interdisciplinario provincial para fortalecer la capacitación

En la ciudad de Viedma, la Policía de Río Negro dio un paso clave en el fortalecimiento de las políticas de prevención y abordaje de la violencia familiar y de género. La coordinadora de las Comisarías de la Familia, comisario inspector Marisol García, puso en funciones la Comisión de Capacitación de estas unidades especiales, con el objetivo de jerarquizar las intervenciones y unificar criterios en toda la provincia.

Este nuevo espacio está conformado por un equipo interdisciplinario con representación federal, integrado por profesionales de distintas localidades: la oficial principal Ana Mirian Ferreyra, trabajadora social y jefa de la Comisaría de la Familia de Valcheta; la oficial inspector Mayra Denis Cid, psicóloga de la unidad de San Carlos de Bariloche; la oficial inspector Cintia Ayelén Ruíz, abogada de Viedma; la cabo primero Yamila Belén Valdebenito, también abogada en esa ciudad; y la sargento primero Valeria Belén Ferrada, licenciada en Ciencias Políticas e integrante del equipo de General Roca.

Durante la primera reunión de trabajo se definieron líneas concretas de acción, entre ellas la creación de un repositorio digital para centralizar proyectos de prevención de todas las comisarías de la familia, y el diseño de una guía actualizada que permita estandarizar los procedimientos vinculados a la recepción de denuncias.

Además, se estableció como eje prioritario la capacitación permanente del personal policial en el marco de la Ley Micaela, con el fin de garantizar intervenciones más sensibles y adecuadas frente a situaciones de violencia.

La comisión también impulsará programas específicos orientados a problemáticas como la violencia intrafamiliar, el grooming, el abuso sexual infantil y la violencia en el noviazgo, buscando reforzar tanto la prevención como la respuesta institucional en todo el territorio rionegrino.

Con esta iniciativa, la Policía de Río Negro reafirma su compromiso con la especialización y la mejora continua en el tratamiento de casos de violencia, promoviendo un abordaje más técnico, integral y coordinado.