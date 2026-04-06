La Defensoría del Pueblo atenderá reclamos en El Manso y El Bolsón





La Defensoría del Pueblo de Río Negro realizará una nueva jornada de atención presencial en la región andina, con el objetivo de acercar el organismo a la comunidad y facilitar la recepción de consultas y reclamos.

📍 Fechas y lugares

La atención se llevará a cabo los días 8 y 9 de abril en las localidades de El Manso y El Bolsón, donde vecinos y vecinas podrán acercarse para plantear inquietudes vinculadas a servicios públicos, derechos ciudadanos y distintas problemáticas cotidianas.

Recorrida por instituciones

En el marco de estas jornadas, el equipo de la Defensoría también realizará visitas a centros de salud y establecimientos educativos. El objetivo será relevar información sobre las condiciones edilicias y el funcionamiento de estas instituciones.

A través de entrevistas con autoridades, se buscará conocer en detalle aspectos clave como:

Accesibilidad

Conectividad

Disponibilidad de insumos

Mantenimiento edilicio

Capacitación del personal

Modalidad de gestión

Un organismo al servicio de la comunidad

La Defensoría del Pueblo tiene como función principal defender y proteger los derechos de la ciudadanía frente a posibles incumplimientos de la administración pública provincial.

Además, supervisa el funcionamiento de organismos e instituciones públicas, como hospitales, comisarías, obras sociales y escuelas, así como también el desempeño de empresas prestadoras de servicios esenciales como agua, luz y gas.

Entre sus tareas, el organismo también brinda asesoramiento en temas vinculados a:

Derechos de usuarios y consumidores

Discapacidad

Situaciones de violencia

Niñez y adolescencia

Protección del ambiente

Con esta iniciativa, la Defensoría busca reforzar su presencia territorial y garantizar un acceso más directo a la defensa de derechos en toda la provincia.