La Defensoría del Pueblo atenderá reclamos en El Manso y El Bolsón

Noticias Del Bolson abril 06, 2026




La Defensoría del Pueblo de Río Negro realizará una nueva jornada de atención presencial en la región andina, con el objetivo de acercar el organismo a la comunidad y facilitar la recepción de consultas y reclamos.

📍 Fechas y lugares
La atención se llevará a cabo los días 8 y 9 de abril en las localidades de El Manso y El Bolsón, donde vecinos y vecinas podrán acercarse para plantear inquietudes vinculadas a servicios públicos, derechos ciudadanos y distintas problemáticas cotidianas.

Recorrida por instituciones

En el marco de estas jornadas, el equipo de la Defensoría también realizará visitas a centros de salud y establecimientos educativos. El objetivo será relevar información sobre las condiciones edilicias y el funcionamiento de estas instituciones.

A través de entrevistas con autoridades, se buscará conocer en detalle aspectos clave como:

  • Accesibilidad
  • Conectividad
  • Disponibilidad de insumos
  • Mantenimiento edilicio
  • Capacitación del personal
  • Modalidad de gestión

Un organismo al servicio de la comunidad

La Defensoría del Pueblo tiene como función principal defender y proteger los derechos de la ciudadanía frente a posibles incumplimientos de la administración pública provincial.

Además, supervisa el funcionamiento de organismos e instituciones públicas, como hospitales, comisarías, obras sociales y escuelas, así como también el desempeño de empresas prestadoras de servicios esenciales como agua, luz y gas.

Entre sus tareas, el organismo también brinda asesoramiento en temas vinculados a:

  • Derechos de usuarios y consumidores
  • Discapacidad
  • Situaciones de violencia
  • Niñez y adolescencia
  • Protección del ambiente

Con esta iniciativa, la Defensoría busca reforzar su presencia territorial y garantizar un acceso más directo a la defensa de derechos en toda la provincia.










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