La Defensoría del Pueblo atenderá reclamos en El Manso y El Bolsón

La Defensoría del Pueblo de Río Negro realizará una nueva jornada de atención presencial en la región andina, con el objetivo de acercar el organismo a la comunidad y facilitar la recepción de consultas y reclamos.
📍 Fechas y lugares
La atención se llevará a cabo los días 8 y 9 de abril en las localidades de El Manso y El Bolsón, donde vecinos y vecinas podrán acercarse para plantear inquietudes vinculadas a servicios públicos, derechos ciudadanos y distintas problemáticas cotidianas.
Recorrida por instituciones
En el marco de estas jornadas, el equipo de la Defensoría también realizará visitas a centros de salud y establecimientos educativos. El objetivo será relevar información sobre las condiciones edilicias y el funcionamiento de estas instituciones.
A través de entrevistas con autoridades, se buscará conocer en detalle aspectos clave como:
- Accesibilidad
- Conectividad
- Disponibilidad de insumos
- Mantenimiento edilicio
- Capacitación del personal
- Modalidad de gestión
Un organismo al servicio de la comunidad
La Defensoría del Pueblo tiene como función principal defender y proteger los derechos de la ciudadanía frente a posibles incumplimientos de la administración pública provincial.
Además, supervisa el funcionamiento de organismos e instituciones públicas, como hospitales, comisarías, obras sociales y escuelas, así como también el desempeño de empresas prestadoras de servicios esenciales como agua, luz y gas.
Entre sus tareas, el organismo también brinda asesoramiento en temas vinculados a:
- Derechos de usuarios y consumidores
- Discapacidad
- Situaciones de violencia
- Niñez y adolescencia
- Protección del ambiente
Con esta iniciativa, la Defensoría busca reforzar su presencia territorial y garantizar un acceso más directo a la defensa de derechos en toda la provincia.
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