Más de 100 nuevas familias rionegrinas con la seguridad de su hogar

A través de un trabajo articulado de la Provincia con el Colegio Notarial de Río Negro y el Consejo de Agrimensores, más vecinos y vecinas pudieron acceder a este derecho y planificar su futuro de una mejor manera.





Cada una de las escrituras entregadas fue en presencia del Gobernador, Alberto Weretilneck, acompañado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y el Interventor del IPPV, Mariano Lavin, además de las y los intendentes de las localidades donde hubo entrega.

“Más familias cumplidoras significa más inversión para que desde nuestro lugar podamos ejecutar servicios y viviendas para las y los rionegrinos”, destacó Lavin.



Este jueves, junto al Intendente Rodrigo Buteler, la Provincia entregó en Cipolletti 70 escrituras IPPV y 2 por la Ley Pierri. Un rato antes, junto al Intendente Daniel Hernández, se hizo lo propio con 8 familias de Campo Grande.Durante la jornada del miércoles, se otorgaron títulos de propiedad a 3 familias de Chichinales. En Villa Regina, en compañía del Intendente, Luis Albrieu, recibieron su escritura 20 vecinos de la localidad.

El Gobierno Provincial entregó títulos de propiedad a 103 familias del Alto Valle, en el marco del plan de regularización que lleva adelante el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda desde que comenzó la actual gestión.A partir de esta gestión, el IPPV trabaja para facilitarles el trámite de escritura a las y los vecinos y en el caso de las viviendas IPPV, ponerla a un costo accesible y con facilidades de financiación.