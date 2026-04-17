Más de 100 nuevas familias rionegrinas con la seguridad de su hogar

El Gobierno Provincial entregó títulos de propiedad a 103 familias del Alto Valle, en el marco del plan de regularización que lleva adelante el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda desde que comenzó la actual gestión.
A través de un trabajo articulado de la Provincia con el Colegio Notarial de Río Negro y el Consejo de Agrimensores, más vecinos y vecinas pudieron acceder a este derecho y planificar su futuro de una mejor manera.
Cada una de las escrituras entregadas fue en presencia del Gobernador, Alberto Weretilneck, acompañado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y el Interventor del IPPV, Mariano Lavin, además de las y los intendentes de las localidades donde hubo entrega.
“Más familias cumplidoras significa más inversión para que desde nuestro lugar podamos ejecutar servicios y viviendas para las y los rionegrinos”, destacó Lavin.
Este jueves, junto al Intendente Rodrigo Buteler, la Provincia entregó en Cipolletti 70 escrituras IPPV y 2 por la Ley Pierri. Un rato antes, junto al Intendente Daniel Hernández, se hizo lo propio con 8 familias de Campo Grande.Durante la jornada del miércoles, se otorgaron títulos de propiedad a 3 familias de Chichinales. En Villa Regina, en compañía del Intendente, Luis Albrieu, recibieron su escritura 20 vecinos de la localidad.A partir de esta gestión, el IPPV trabaja para facilitarles el trámite de escritura a las y los vecinos y en el caso de las viviendas IPPV, ponerla a un costo accesible y con facilidades de financiación.
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji