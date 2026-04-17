Murió un turista brasileño durante una caminata en el Cerro Centinela

Un turista de nacionalidad brasileña perdió la vida el jueves por la tarde mientras realizaba una caminata en el Cerro Centinela. El hecho movilizó a múltiples equipos de emergencia de la región en un operativo que se extendió hasta pasadas las nueve de la noche.





La alerta llegó el jueves, cerca de las 16:20 horas al grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), luego de que la pareja del turista diera aviso sobre el estado del hombre, quien había comenzado a sentirse mal durante el recorrido. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se coordinaron acciones con distintas instituciones locales.





El equipo de rescate llegó al lugar aproximadamente a las 17:00 horas y encontró a una paramédica que ya estaba realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre el turista. El personal continuó con los primeros auxilios hasta que arribó el médico al sitio, quien constató que el hombre ya no presentaba signos vitales. Alrededor de las 21:00 horas se procedió a la evacuación y traslado del cuerpo a la morgue del Hospital Oscar Arraiz.





Del operativo participaron personal de la Comisaría 28, el equipo del hospital local, Parques Nacionales y el grupo BRZA. El episodio renueva el llamado de las autoridades a tomar precauciones antes de salir a la montaña: informar el itinerario, evaluar el estado físico, llevar equipamiento adecuado y consultar las condiciones climáticas. Ante cualquier emergencia, subrayan, es fundamental dar aviso de inmediato a los servicios de rescate. (ANB)

El hombre se descompensó en plena excursión junto a su pareja. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, falleció antes de poder ser evacuado al hospital.