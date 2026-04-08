Principio de incendio en pleno centro de El Bolsón: tensión por la negativa del propietario a dejar ingresar a bomberos



Un principio de incendio registrado en un hostel ubicado en la intersección de Dorrego y 25 de Mayo, en pleno centro de El Bolsón, generó momentos de tensión este martes por la mañana, cuando el propietario del lugar se negó inicialmente a permitir el ingreso del personal de Bomberos Voluntarios que había acudido para controlar la situación. Un principio de incendio registrado en un hostel ubicado en la intersección de Dorrego y 25 de Mayo, en pleno centro de El Bolsón, generó momentos de tensión este martes por la mañana, cuando el propietario del lugar se negó inicialmente a permitir el ingreso del personal de Bomberos Voluntarios que había acudido para controlar la situación.





Según explicó Soledad Millaleo, segunda jefa del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el alerta se recibió alrededor de las 11:47 horas, tras el llamado de un vecino. Al arribar al lugar, la dotación se encontró con la negativa del dueño del inmueble, lo que obligó a intervenir a la policía que ya se encontraba presente.





“En un principio el propietario se negó al ingreso del personal. La policía dialogó con él hasta que accedió a que el bombero ingrese para verificar dónde se encontraba el fuego”, detalló Millaleo, quien remarcó que ante este tipo de situaciones no pueden retirarse del lugar y deben aguardar la autorización para actuar, manteniendo el equipo listo para intervenir.

Una vez dentro de la vivienda, los bomberos constataron que el foco ígneo se había originado en una cocina a leña y que el propio propietario había logrado sofocar gran parte del fuego. Sin embargo, el trabajo del personal se centró en verificar que no existieran puntos calientes o riesgo de propagación en el interior del inmueble.





“La vivienda no tenía muchas aberturas, lo que redujo el oxígeno disponible y ayudó a que el fuego no se expandiera”, explicó Millaleo. Para la inspección se utilizó una cámara térmica, herramienta clave para detectar temperaturas elevadas que podrían reactivar el incendio.





El episodio no solo generó preocupación entre los vecinos, sino que también expuso una situación reiterada. Según confirmó la jefa de bomberos, no es la primera vez que se registran incidentes en ese mismo lugar, e incluso días atrás se había producido un hecho similar con la misma cocina.





El conflicto se intensificó cuando el propietario manifestó su negativa a que los bomberos utilizaran agua en el interior, argumentando que no quería que se dañaran sus pertenencias. “Se le explicó que no se iba a tirar agua sin necesidad, sino que primero se iba a verificar con la cámara térmica. Pero si hay puntos calientes, se debe intervenir sí o sí, porque el riesgo de reignición es alto”, sostuvo Millaleo.





Desde el cuartel destacaron que la prioridad en cualquier intervención es salvaguardar vidas, bienes y evitar la propagación del fuego a viviendas linderas, por lo que este tipo de impedimentos puede agravar significativamente una situación que ya de por sí es riesgosa.





Finalmente, gracias a la mediación policial y al diálogo, se logró ingresar al lugar y controlar completamente la situación sin que se registraran daños mayores ni personas afectadas. No obstante, no se descarta la realización de una exposición o intervención legal para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.