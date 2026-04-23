Proyectar Futuro: se extiende el plazo de inscripción para estudiantes

Noticias Del Bolson abril 23, 2026



El Gobierno de Río Negro extendió el plazo de inscripción al programa Proyectar Futuro, una propuesta gratuita de orientación vocacional y ocupacional destinada a acompañar a estudiantes en el tramo final de su escolaridad obligatoria, brindándoles más tiempo para sumarse y planificar su futuro académico o laboral.

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se determinó que las inscripciones para estudiantes, se extenderán hasta el próximo 3 de mayo ingresando al siguiente enlace proyectarfuturo.com.ar o bien a  la página oficial del Ministerio y sus redes sociales, donde se podrá encontrar la información actualizada y el acceso correspondiente.

Proyectar Futuro es una propuesta gratuita y está organizada territorialmente a través de los Consejos Escolares, con el objetivo de garantizar que estudiantes de distintas localidades puedan acceder a un proceso de orientación vocacional acompañado.

La iniciativa está dirigida a jóvenes 4° año de Escuela para Jóvenes , de 5º año de las ESRN y 6º año de los CET tanto de instituciones públicas como privadas de toda la provincia y se desarrollará principalmente en modalidad virtual y grupal, con encuentros sincrónicos coordinados por profesionales especialistas en orientación vocacional. A lo largo del proceso se realizarán 13 encuentros virtuales, además de una instancia final presencial organizada en cada Consejo Escolar.

Los encuentros estarán a cargo de psicólogos o psicopedagogos con matrícula de salud, quienes acompañarán a los grupos en actividades orientadas al autoconocimiento, la reflexión sobre proyectos personales y el acceso a información sobre estudios superiores, formación técnica, oficios y oportunidades laborales regionales y nacionales.

Para más información se pueden realizar consultas en el correo electrónico proyectarfuturorn@gmail.com












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