Recomendaciones ante la llegada de bajas temperaturas

Noticias Del Bolson abril 17, 2026


La municipalidad de El Hoyo te brinda algunas recomendaciones para el hogar y así evitar exposición innecesaria al frío, sobre todo en mayores y niños.

Con respecto al hogar, mantener siempre limpias canaletas, techos y desagües; desinfectar y limpiar el tanque de agua; revisar el sistema de calefacción, sellar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire, verificar que tu instalación eléctrica sea segura.

En cuanto a las cañerías, evitar su congelamiento de la siguiente manera; aislando las cañerías expuestas; en las noches de temperatura bajo cero, dejar correr un hilo de agua; mantener encendidos calefones y termotanques, desconectar y vaciar las mangueras de patios y jardines y en caso de que se congelen, no usar fuego o calor directo sobre las cañerias.




Ante posibles cortes de energía eléctrica, te sugerimos mantener celulares cargados, pilas, velas y linternas a mano y hacer el service anual de grupos electrógenos,  guardando bidones de combustible en un lugar seguro.

Consultar el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y seguir los medios oficiales.











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