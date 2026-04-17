Recomendaciones ante la llegada de bajas temperaturas

La municipalidad de El Hoyo te brinda algunas recomendaciones para el hogar y así evitar exposición innecesaria al frío, sobre todo en mayores y niños.





Con respecto al hogar, mantener siempre limpias canaletas, techos y desagües; desinfectar y limpiar el tanque de agua; revisar el sistema de calefacción, sellar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire, verificar que tu instalación eléctrica sea segura.





En cuanto a las cañerías, evitar su congelamiento de la siguiente manera; aislando las cañerías expuestas; en las noches de temperatura bajo cero, dejar correr un hilo de agua; mantener encendidos calefones y termotanques, desconectar y vaciar las mangueras de patios y jardines y en caso de que se congelen, no usar fuego o calor directo sobre las cañerias.









Ante posibles cortes de energía eléctrica, te sugerimos mantener celulares cargados, pilas, velas y linternas a mano y hacer el service anual de grupos electrógenos, guardando bidones de combustible en un lugar seguro.





Consultar el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y seguir los medios oficiales.