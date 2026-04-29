Residuos: Río Negro avanza hacia un modelo regional y suma tecnología

El proyecto se enmarca en el rumbo de desarrollo que impulsa la Provincia y propone un cambio estructural en la forma de abordar los residuos: dejar atrás el esquema fragmentado por localidad para avanzar hacia un sistema regional, más eficiente y sustentable. En una primera etapa, se trabajará en seis municipios del Alto Valle, siempre respetando la mirada integrada que permitirá optimizar recursos y mejorar resultados.





Weretilneck concretó la firma -acompañado por la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini- y dio un paso fundamental hacia la instancia final del crédito, en el marco del proceso de aprobación del financiamiento.

A partir de este financiamiento, se prevé la construcción y mejora de centros ambientales, la optimización de la recolección y transferencia, la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento y la disposición final, y el cierre progresivo de basurales a cielo abierto.





Este avance es resultado directo de la misión de trabajo realizada días atrás, donde equipos técnicos de la Provincia consolidaron acuerdos vinculados a las condiciones del contrato. “Es la confirmación de una gestión concreta que permite a Río Negro avanzar hacia una inversión estratégica para transformar el sistema de residuos en todo el territorio”, explicó Weretilneck.





El impacto es directo para las y los rionegrinos: mejores condiciones sanitarias, más eficiencia en los servicios urbanos, generación de empleo local y un ambiente más cuidado. Se trata de una política pública que ordena un problema histórico con soluciones de escala y mirada de futuro.





Además, esta iniciativa reafirma la capacidad de la Provincia para gestionar recursos y generar oportunidades, incluso en un contexto nacional complejo, priorizando respuestas propias y sostenibles en el tiempo. De esta manera, Río Negro consolida una política ambiental de largo plazo, con financiamiento internacional y decisión política, que pone en el centro los resultados y el bienestar de cada rionegrino y rionegrina.





“Esta iniciativa reafirma la capacidad de la Provincia para gestionar financiamiento internacional y transformarlo en obras, mejores servicios y nuevos puestos laborales, incluso en un contexto nacional complejo”, destacó el Gobernador.

El Gobierno de Río Negro firmó una carta de intención con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para avanzar en financiamiento internacional que permitirá mejorar la gestión de residuos con una mirada regional, generando empleo y fortaleciendo el cuidado del ambiente en todo el territorio. El acuerdo fue encabezado por el Gobernador Alberto Weretilneck, junto al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal.