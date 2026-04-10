Se dicta respecto de la misma un veredicto de no culpabilidad. AUTOS: “BARABUCCI, Hugo Alberto c/BENAVÍDEZ, Daniel; PERRET, Pablo Jardiel; CAYUNAO, Ingrid Soledad y Otros s/Usurpación y hurto”



Se brinda informacion sobre la causa explicada. Se brinda informacion sobre la causa explicada.

AUTOS: “BARABUCCI, Hugo Alberto c/BENAVÍDEZ, Daniel; PERRET,

Pablo Jardiel; CAYUNAO, Ingrid Soledad y Otros s/Usurpación y hurto”

Legajo N° MPF-EB-00287-2023

VEREDICTO

En primer término corresponde destacar que en función de lo establecido

en el fallo 42/19 “González”, así como en el fallo 20/22 “Buenuleo” del Superior

Tribunal de Justicia de la provincia es totalmente claro que los modos violentos o

clandestinos no merecen ninguna protección o amparo, ya que es menester destacar

que la violencia y, en definitiva, las vías de hecho no pueden justificarse de ningún

modo.

Sin perjuicio de ello éste último fallo busca que se analicen la existencia

o no de las mismas, caso a caso.

Se debe partir entonces en un principio de cuál es el hecho que se le

enrostra a la imputada Cayunao. Tratándose de “haber ingresado en la primera

quincena de Febrero del año 2023 clandestinamente -por tratarse de un lugar de

difícil acceso y alejado del casco principal- en el inmueble propiedad de Hugo

Alberto Barabucci sito en Paraje Alto Chubut, Nomenclatura Catastral NC 20-2-

600250 en un sector referenciado como El Plantel junto con otras personas y

realizando allí un asentamiento. Lo que fuera constatado el 8 de Febrero constatando

un campamento precario, los peones les requirieron que se retiraran pero estas

personas se negaron permaneciendo en el lugar despojando parcialmente al

propietario de este sector del predio. El 11 de Febrero la escribana realizó un acta de

constatación corroborando el asentamiento y el 24 de Febrero empleados encontraron

que el campamento seguía armado con pertenecias de terceros sin la presencia de los

mismos, procediendo a levantar el campamento recolectando los elementos y

resguardándolos en un depósito de la estancia y poniéndolos a disposición de la

justicia”.

Estas son las conductas que deben analizarse. Veamos entonces la prueba

producida:

Andrés Saint Antonin manifiesta que sube al lugar porque lo había

llamado Oyarzún. Indica que habían montado un campamento al lado del de los

alambradores. Les dijo que se debían retirar. Pero argumentaron derechos y se

negaron a retirarse. Al día siguiente ya se habían retirado.

Braulio Eduardo Riffo (peón) a preguntas de la Defensa respecto de

como saber en el sector referido cuáles eran los límites indicó “Ahí uno se da maña al

andarlo, tenés que estar y ver”; y preguntado si esto era sencillo para cualquiera no

pudo precisarlo.

Edgardo Darío Oyarzun (peón) indicó que previo a esto nunca la había

visto a Cayunao. Y que al volver al lugar en el campamento no había nadie. Que no

los vió irse.

Fabián Gustavo Carballo (peón) a preguntas de la Defensa indicó que en

algunas partes había alambre, volcado, caído o directamente no estaba. Que por eso

habían subido a arreglarlo. Que uno conoce los mojones; pero para alguien que no

supiese debería encontrar a un baqueano que le diga donde está el mojón. Y a la

pregunta concreta con relación a si uno sólo no podría; contestó “Supongo que no”.

El empleado policial Marcos Rodrigo Fernández indicó que había ido

varias veces al lugar a realizar constataciones a veces por denuncias realizadas por

empleados de Barabucci y otras veces por denuncias de los Benavídez. A preguntas

de la Defensa manifestó que con relación a los límites no te podés dar cuenta por

donde pasa. Que en esa oportunidad vió un asentamiento pero que no podía decirle a

quién le pertenecía ese lugar.

La escribana Teresa Bustamante indicó que en una de las constatciones

cuando estaba bajando en compañía de empleados policiales siguiendo uno de los

límites se encontraon con otro grupo, en el que venían los Benavídez también con

empleados policiales realizando también una constatación. Constató también el

campamento no autorizado que estaba cerca del de los alambradores, dentro del

campo de Barabucci. Indicó que nunca vió a Cayunao. Y señaló que realizó una

nueva constatción en la que retiraron tarjetas de cámaras de seguridad que se habían

puesto en los límites.

Gladys Paredes indicó que a veces los animales se van y hay que salir a

buscarlos. Que es común hacer un campamento improvisado o puesto para guarecerse

por las inclemencias del tiempo. Si bien a preguntas de la Fiscalía indicó se piden

permiso o se avisan para ir a buscar los animales.

Mauro Egar Millán indicó que está la lógica de la Veranada y de la

Invernada; pero a veces los animales no entiende de esto.

Finalmente en su declaración Soledad Cayunao realizó manifestaciones

con relación a cómo es su vinculación con la tierra como mapuche.

Analizada esta prueba advierto que existen dudas no sólo respecto de los

elementos objetivos, sino también de los elementos subjetivos del tipo penal que se la

acusa. Ello por cuanto la instalación de ese “campamento improvisado” que se pudo

observar no aparece que hubiera generado el “despojo” que la figura pretende.

Adviértase, que de lo probado en juicio, el episodio se presenta más como un

reclamo; toda vez que al día siguiente ya no estaban allí. Lo mismo vió la escribana

días después, el “campamento” desocupado. Nunca luego del primer día los vieron

más en el “campamento”.

Siendo importante también considerar que si la instalación de ese

“campamento improvisado” hubiese constituído el despojo que la figura requiere; éso

habría implicado que hubieran desplazado de la posesión con el mismo a Barabucci.

Pero siguiendo el argumento que el mismo Fiscal esbozó referido a que los

propietarios pueden también ser autores del delito de usurpación. La remoción del

“campamento improvisado” sin orden judicial hubiera merecido similar

investigación.

Lo que no ocurrió precisamente porque ese “campamento improvisado”

en el que no hubo una ocupación no constituyó el despojo requerido por la figura

penal.

Todas las referencias de los peones con relación a los límites; pero

siendo más clara la de Carballo con relación a la necesidad de un baqueano para

poder conocerlas, hace que también existan dudas con relación al conocimiento de los

mismos de la imputada; a quien previamente no habían visto nunca en el lugar. Así

como tampoco se pudo acreditar la autoría de Cayunao en el levantamiento del

“Campamento improvisado”.

Nótese que a pesar de que en una de las constataciones de la escribana se

habían pasado a retirar las tarjetas de las cámaras de dicho sector ninguna evidencia

en tal sentido se produjo en juicio.

Por todo ello, es que considero que en función de la plataforma fáctica

por la cuál se concretó la acusación no se puede acreditar la autoría y responsabilidad

de Ingrid Soledad Cayunao en función del principio de la presucnión de inocencia,

así como por el beneficio de la duda (in dubio pro reo), por lo que corresponde dictar

respecto de la misma un veredicto de no culpabilidad. Dentro del plazo legal

notificaré a las partes de los términos de la sentencia integral de absolución de la

misma.

Alvarez Melinger Oscar