Se realizó el reemplazo de tubos de concreto del canal del callejón Silva en la localidad de El Hoyo

Se trasladaron y colocaron nuevos tubos de concreto en el canal del callejón Silva que comunica con Bellavista, camino a Catarata.





Las tubos reemplazan los existentes y mejoran el escurrimiento del agua, evitando anegamientos ante la llegada de la época de lluvias.









Para dicha obra se realizó una interrupción del tránsito para el trabajo de la retroexcavadora y así finalizar los trabajos.





Las obras beneficiarán a los vecinos, facilitando un correcto drenaje del desagüe y así evitar que se inunde el camino ante mal clima.