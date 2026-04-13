Secuestran 39 kilos de marihuana en la Comarca Andina: el valor de reventa supera los 580 millones de pesos







Un operativo de gran magnitud llevado adelante durante el fin de semana en la Comarca Andina permitió el secuestro de cerca de 39 kilos de marihuana fraccionada, en lo que representa uno de los golpes más significativos al narcotráfico en la región en los últimos meses. La intervención fue encabezada por el subcomisario Matías Gabriel Maglione, titular de la División Drogas Peligrosas. Un operativo de gran magnitud llevado adelante durante el fin de semana en la Comarca Andina permitió el secuestro de cerca de 39 kilos de marihuana fraccionada, en lo que representa uno de los golpes más significativos al narcotráfico en la región en los últimos meses. La intervención fue encabezada por el subcomisario Matías Gabriel Maglione, titular de la División Drogas Peligrosas.





El procedimiento se inició el sábado a partir de las 8 de la mañana, con una serie de allanamientos autorizados por el juez federal Guido Otranto. Como resultado, se logró incautar una importante cantidad de flores de cannabis, con un peso total aproximado de 39 kilos, distribuidos en más de 200 bolsas listas para su comercialización.

La investigación que derivó en este operativo comenzó a principios de marzo y demandó semanas de trabajo intensivo por parte del personal policial. Según explicó Maglione, este tipo de causas requiere un seguimiento minucioso, con recolección de pruebas e información que luego es puesta a disposición de la Justicia Federal para avanzar con las órdenes judiciales.





En términos económicos, el impacto del secuestro es contundente. De acuerdo a los valores del mercado ilegal fuera de la comarca, el gramo de marihuana puede alcanzar los 15.000 pesos, lo que eleva el precio de un kilo a 15 millones de pesos. En consecuencia, los 39 kilos incautados representan una cifra cercana a los 586 millones de pesos en potencial valor de reventa en grandes centros de consumo como Buenos Aires o Comodoro Rivadavia.





Durante los allanamientos, realizados en distintos puntos tanto de Río Negro como de Chubut, participaron diversas unidades policiales que brindaron apoyo logístico y de seguridad. Entre ellas, se destacaron comisarías locales, personal del GRIM y efectivos de la Comisaría 12 , en un despliegue coordinado que permitió garantizar el éxito de las diligencias.





En cuanto a la situación judicial, hasta el momento hay dos personas imputadas en la causa, mientras la investigación continúa abierta. Las autoridades no descartan nuevas medidas en función de la información que se sigue analizando, incluyendo la verificación de posibles permisos o registros vinculados a la producción de cannabis.





Si bien este procedimiento se posiciona como uno de los más relevantes recientes, desde la División recordaron que no es el único antecedente de gran escala. En 2023, la misma unidad logró secuestrar alrededor de 60 kilos de cogollos en otra investigación que también derivó en imputaciones.





Por otra parte, el subcomisario se refirió a la presencia de otras sustancias en la región. Si bien reconoció que existen distintos tipos de estupefacientes circulando, indicó que hasta el momento no se han registrado secuestros de drogas sintéticas como el “tusi” en la Comarca Andina, aunque no se descarta su eventual presencia.





El operativo vuelve a poner en evidencia el avance de las investigaciones contra el narcotráfico en la región y el trabajo coordinado entre fuerzas policiales y la Justicia, con el objetivo de desarticular redes de comercialización y reducir el impacto de estas sustancias en la comunidad.