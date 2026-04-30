Semana de Vacunación en las Américas: intensifican operativos en El Bolsón y convocan a completar esquemas





En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, el área de vacunación del Hospital de El Bolsón lleva adelante un trabajo intensivo en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar el acceso a dosis clave para la prevención de enfermedades. Así lo confirmó la jefa del vacunatorio, Romina Sheffield, quien destacó que “empezó el día sábado, hasta mañana se celebra el Día de la Vacunación de las Américas en todos lados, y nosotros esta semana hemos hecho un trabajo intensivo en distintos lugares saliendo a vacunar”. En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, el área de vacunación del Hospital de El Bolsón lleva adelante un trabajo intensivo en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar el acceso a dosis clave para la prevención de enfermedades. Así lo confirmó la jefa del vacunatorio, Romina Sheffield, quien destacó que “empezó el día sábado, hasta mañana se celebra el Día de la Vacunación de las Américas en todos lados, y nosotros esta semana hemos hecho un trabajo intensivo en distintos lugares saliendo a vacunar”.





Durante estos días, el equipo sanitario reforzó su presencia en instituciones públicas y organismos, una estrategia que si bien se desarrolla durante todo el año, en esta oportunidad se profundizó. “No es que no lo hacemos en el año, pero esta semana hicimos mucha hincapié en las instituciones”, explicó Sheffield, al tiempo que remarcó que cuentan con stock de vacunas antigripales destinadas a grupos de riesgo y personal esencial.

El operativo incluyó recorridas por diversos sectores de la comunidad. “Esta semana concurrimos a diálisis, a los pacientes de diálisis, empezamos el lunes con ellos. También el personal de la comisaría, los presos también, porque a ellos también se los vacuna. Ayer hicimos municipio y hoy hacemos sanidad en Gendarmería, pero al personal jubilado. Y después vamos al centro de salud terapéutico”, detalló.





En cuanto a la respuesta de la población, Sheffield destacó un cambio positivo: “Este año, por suerte, ellos solicitaron que concurramos a vacunar. Ya a fines de marzo empezaron a preguntar cuándo íbamos a ir, así que fuimos y completamos esquemas, no solo de antigripal, sino de antitetánica y hepatitis B, que son vacunas de adultos”.





Respecto a las dosis que se están aplicando, la jefa del vacunatorio explicó que se prioriza la vacuna antigripal, especialmente en personas con factores de riesgo y mayores de 65 años. “Hasta hoy teníamos disponible mayores de 65 un mínimo stock que llegó, ahora la otra semana recibimos mayor cantidad de vacunas, así que vamos a tener para todos”, anticipó.





Además, se continúa con la aplicación de vacunas como la antitetánica y hepatitis B. Sobre la primera, Sheffield recordó la importancia de la prevención: “Es preferible completar el esquema antes, porque la vacuna es preventiva, no es que protege inmediatamente, empieza a actuar a los días”. En cuanto a la hepatitis B, subrayó que “es para proteger el hígado del cáncer de hígado, hígado graso, cirrosis no solo por alcohol, sino por medicación también”.





Finalmente, la profesional invitó a la comunidad a acercarse al vacunatorio. “Estamos de lunes a viernes de 9 a 14 y lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 y 30 horas”, indicó, y agregó que este jueves, en la previa del feriado, se realizará una jornada especial en ambos turnos. También destacó que se está convocando a familias mediante mensajes: “Solo mandando mensajitos de que los citamos, no le pedimos ningún dato de nada, solo informando a los papás que a los nenes les corresponde la vacuna antigripal”.





En ese sentido, recordó que la vacunación no es solo para adultos: “Es para todos los bebés a partir de los seis meses hasta los dos años y mayores de dos años con factores de riesgo”, concluyó.