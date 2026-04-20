Turismo en transformación: referentes regionales analizaron los nuevos desafíos del sector en El Bolsón





Andrea Marin y Julio Pérez encabezaron un encuentro impulsado por la Agencia de Turismo local, donde destacaron la necesidad de promoción, articulación público-privada y anticiparon una temporada invernal con fuerte presencia de visitantes brasileños.



En El Bolsón se llevó adelante un nuevo espacio de intercambio sobre el presente y futuro del turismo, de la mano de referentes regionales como Andrea Marin y Julio Pérez. La propuesta, impulsada por la Agencia de Turismo local, se enmarca en el ciclo denominado “café turístico”, una iniciativa que busca generar diálogo directo con actores del sector.

Durante el encuentro, Marin destacó el valor de estos espacios para repensar la actividad en un contexto cambiante. “Venimos a charlar con la gente y a tomar contacto con este nuevo tema, que son las nuevas perspectivas y los desafíos en el turismo”, señaló.

Uno de los puntos centrales fue el análisis del escenario actual a nivel país. En ese sentido, se plantearon preocupaciones vinculadas a la baja circulación interna y a la percepción de Argentina como un destino costoso. Sin embargo, Pérez aportó una mirada optimista de cara a la próxima temporada invernal.

“El Bolsón y Bariloche tendrán una temporada excepcional. Estimamos la llegada de entre 30 y 35 mil turistas brasileños, con vuelos directos desde distintas ciudades de Brasil”, aseguró. Además, remarcó la creciente visibilidad del centro de esquí Cerro Perito Moreno, que continúa posicionándose como un atractivo clave en la región.





Ambos referentes coincidieron en que la promoción es un factor determinante para el desarrollo turístico. En ese marco, valoraron la participación de autoridades locales en eventos internacionales como la World Travel Market, donde se difunden los destinos y se generan oportunidades de crecimiento.

Asimismo, destacaron la calidad de la oferta turística de El Bolsón, tanto en alojamiento como en gastronomía. “Hay una propuesta muy variada, con cocina regional y precios accesibles. Es un destino para recomendar”, subrayaron.

Otro eje fundamental del encuentro fue la necesidad de consolidar al turismo como una política de Estado. “Las reglas de juego las debe establecer el sector público, pero siempre en coordinación con el privado. Sin ese trabajo conjunto, cualquier esfuerzo resulta insuficiente”, coincidieron.

En esa línea, Pérez también resaltó la importancia de la articulación local y puso en valor la experiencia de Adriana del Agua en el ámbito turístico, destacando su rol en la construcción de vínculos entre los distintos actores.

Finalmente, adelantaron que el ciclo de charlas continuará recorriendo distintas localidades de la provincia, como Dina Huapi, Pilcaniyeu, Maquinchao y Sierra Colorada, con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico en toda la región.

La iniciativa busca, en definitiva, abrir el debate y generar herramientas para afrontar los desafíos de una actividad clave para la economía del corredor andino.