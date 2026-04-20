Vialidad Rionegrina avanza con una antena repetidora en el cerro Serrucho para mejorar la comunicación en zonas rurales



El titular del Distrito 7 de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, confirmó que ya se realizaron los primeros relevamientos técnicos para la posible instalación de una antena repetidora en el cerro Serrucho, una obra clave que apunta a mejorar significativamente la comunicación en sectores alejados y de difícil acceso de la región. El titular del Distrito 7 de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, confirmó que ya se realizaron los primeros relevamientos técnicos para la posible instalación de una antena repetidora en el cerro Serrucho, una obra clave que apunta a mejorar significativamente la comunicación en sectores alejados y de difícil acceso de la región.





En diálogo con la prensa, Ibarra repasó el proceso de crecimiento institucional que atravesó el organismo en los últimos años. “Cuando llegué éramos un campamento dependiente del distrito 6 de Bariloche, luego pasamos a ser una subdelegación y hoy, con mucha satisfacción, logramos convertirnos en Distrito 7”, explicó. Este avance, según destacó, fue acompañado por mejoras en infraestructura, incorporación de equipamiento y fortalecimiento del recurso humano.





En ese contexto de modernización, uno de los principales desafíos detectados fue la necesidad de optimizar el sistema de comunicaciones. Si bien reconoció el avance de nuevas tecnologías, como las antenas satelitales, Ibarra subrayó la importancia de sostener los sistemas tradicionales de radio VHF, fundamentales para el trabajo cotidiano en terreno.

“La idea es no perder el oficio del radiooperador. Hoy contamos con equipos VHF, pero nos faltaba altura para lograr una cobertura efectiva que nos permita comunicarnos con trabajadores en zonas como Ojo de Agua, El Foyel, Río Chico o Ñorquinco”, señaló.





Para ello, se eligió estratégicamente el cerro Serrucho, a unos 1.800 metros de altura, como punto de emplazamiento de la futura repetidora. Durante la última semana, técnicos especializados en comunicaciones realizaron pruebas en terreno, instalando equipos en motoniveladoras, camiones y camionetas, y verificando la conectividad en distintos puntos. “Los resultados fueron positivos, logramos establecer comunicación en sectores donde antes era muy difícil”, afirmó.





El operativo no estuvo exento de dificultades. Las condiciones climáticas, con acumulación de nieve de hasta 40 centímetros, sumadas a la complejidad del terreno, obligaron a desplegar una logística exigente. “Se accedió con vehículos 4x4 hasta donde fue posible y luego se continuó a pie”, detalló el funcionario, quien además agradeció al poblador Pedro Yelaver por permitir el acceso a su campo.





El próximo paso será la elevación de un informe técnico a las autoridades en Viedma, donde se definirá la fecha y modalidad de instalación de la antena. La obra requerirá equipamiento específico, como baterías, paneles solares y estructuras de soporte.





Ibarra también remarcó el carácter estratégico del proyecto, no solo para el personal vial, sino también para otros organismos. “Esto no es solo para Vialidad. También permitirá mejorar la comunicación de equipos de Protección Civil ante emergencias como incendios forestales o situaciones críticas en zonas cordilleranas”, sostuvo.

Finalmente, el titular del Distrito 7 hizo hincapié en la practicidad del sistema VHF frente a otras tecnologías. “Una antena satelital no se puede usar en cualquier momento ni lugar. En cambio, con un handy del tamaño de un teléfono, cualquier trabajador puede estar comunicado de forma inmediata, incluso en los lugares más remotos”, concluyó.