Abren las becas en Río Negro: quiénes pueden anotarse y cómo acceder al beneficio

El Gobierno de Río Negro lanzó una nueva convocatoria para el Programa de Becas destinado a estudiantes terciarios y universitarios.





La inscripción ya está abierta y se extenderá hasta el 25 de mayo, ofreciendo un respaldo económico clave para quienes buscan continuar su formación.

El programa está dirigido a estudiantes que cursen carreras terciarias o universitarias, tanto en instituciones públicas como privadas, dentro o fuera de la provincia.





Un dato importante: quienes ya reciben otra beca también pueden postularse a este beneficio.





Cómo inscribirse

El trámite se realiza de manera online a través de la página oficial del Ministerio de Educación de Río Negro, en el apartado “ Becas”.





Además, se habilitó un correo electrónico para consultas, lo que facilita el acceso a la información para los interesados.





Qué documentación hay que presentar

Luego de la inscripción, se abrirá una instancia para entregar la documentación, que se desarrollará entre el 25 de mayo y el 8 de junio en los Consejos Escolares.





Entre los requisitos figuran DNI, del solicitante y de su grupo familiar; título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada, y acreditar Plan de Estudios.





También se solicitará constancia de CBU como titular de cuenta; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera y Declaración Jurada de domicilio.





Un impulso para seguir estudiando

La iniciativa busca acompañar a estudiantes que necesitan apoyo económico para sostener su formación académica.





Desde el Ministerio destacaron que este tipo de políticas apunta a garantizar el acceso a la educación y evitar la deserción por motivos económicos.

Hasta el 25 de mayo, estudiantes pueden inscribirse a becas terciarias y universitarias para continuar sus estudios.