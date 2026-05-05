Acevedo visitó El Bolsón: reuniones por bullying, salud y anuncios de proyectos para la localidad

El legislador provincial Javier Acevedo, referente de la Coalición Cívica ARI, mantuvo una agenda de actividades en El Bolsón donde abordó temas vinculados a la realidad social, educativa y sanitaria de la comunidad, además de referirse a iniciativas legislativas de interés local.





Durante su paso por la localidad, Acevedo se reunió con la doctora Mónica Borile, con quien dialogó sobre problemáticas que atraviesan a adolescentes en el ámbito escolar, especialmente el bullying y el acoso. Según expresó el propio legislador, el encuentro le permitió acceder a “mucha información importante” para fortalecer su labor en la Legislatura en relación a estas temáticas.

En el plano de la salud, también mantuvo un encuentro con el cardiólogo César Berentstein, en el marco de la reciente aprobación de una declaración de interés por su trabajo en los parajes a través de la iniciativa “Guardianes del Botiquín”, que busca mejorar el acceso a la atención sanitaria en zonas rurales.





Por otra parte, Acevedo destacó algunos proyectos aprobados en la última sesión legislativa que impactan directamente en la comunidad local. Entre ellos, mencionó un proyecto de comunicación impulsado a partir del pedido de vecinos para la apertura de una subcomisaría en la zona sur de El Bolsón. Asimismo, señaló otro proyecto que solicita a Vialidad Nacional reforzar los controles y trabajar en la mitigación de desprendimientos rocosos sobre la Ruta Nacional 40, una problemática recurrente en la región.





En el plano político, el legislador informó la incorporación del exconcejal José Caliva como referente local de la Coalición Cívica ARI, tras formalizar su afiliación al espacio. “Va a ser nuestro referente en Bolsón y desarrollar y fortalecer el partido junto con nosotros”, expresó Acevedo. Además, indicó que en Bariloche se sumaron también Marcela Felley y Jorge Montenegro, con el objetivo de consolidar el crecimiento partidario en la región.

De esta manera, la visita del legislador combinó encuentros institucionales, avances legislativos y definiciones políticas que buscan proyectar acciones concretas en la comarca andina.