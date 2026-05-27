ANPRALE: formación ambiental sobre aves junto a Parque Nacional Lago Puelo

La actividad combinó contenidos teóricos y recorridas de campo, permitiendo profundizar conocimientos sobre las distintas especies que habitan los ambientes naturales de la comarca, sus comportamientos, migraciones y la estrecha relación que mantienen con la salud de los ecosistemas.





Durante la capacitación se abordaron aves propias del bosque andino, lagos, ríos, mallines y pastizales, destacando el enorme valor ecológico que poseen. Las aves cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental: controlan plagas, dispersan semillas, participan en procesos de polinización y actúan como indicadores naturales del estado de conservación de un territorio.





Además, se trabajó sobre monitoreo de fauna y herramientas de ciencia ciudadana, fundamentales para registrar información sobre biodiversidad, migraciones y cambios ambientales. Estos aportes permiten fortalecer estrategias de conservación y generar datos valiosos para la protección de especies y hábitats naturales.

La instancia formativa también puso el foco en algunas de las amenazas que afectan a los ambientes naturales de la región, como los incendios forestales, la presencia de especies exóticas y el turismo irresponsable, problemáticas que impactan de manera directa sobre la fauna nativa y la conservación del bosque andino.





Desde ANPRALE destacaron la importancia de continuar generando espacios de formación e intercambio con instituciones vinculadas a la conservación ambiental, entendiendo que el trabajo articulado y la capacitación permanente son herramientas clave para fortalecer el cuidado del territorio y promover una convivencia responsable con la naturaleza.





La jornada forma parte de una línea de trabajo orientada a fortalecer las capacidades del personal que desarrolla tareas de acompañamiento, educación ambiental y conservación dentro del área protegida, reafirmando el compromiso con la protección de la biodiversidad de la comarca andina.

El Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE) llevó adelante una jornada de capacitación destinada al cuerpo de guardas ambientales e informantes, enfocada en la observación, identificación y conservación de aves de la región andino patagónica, en articulación con Parque Nacional Lago Puelo.