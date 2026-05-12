Así quedará el renovado acceso al aeropuerto de Bariloche

Noticias Del Bolson mayo 12, 2026

Con una intervención integral sobre 5,6 kilómetros de la Ruta Provincial 80, el acceso al aeropuerto de Bariloche tendrá una transformación completa: nueva calzada, banquinas pavimentadas, guardarraíles, mejor señalización y mayor seguridad vial. La obra cuenta con un presupuesto superior a los $4.400 millones y será ejecutada por el Gobierno Provincial.El proyecto apunta a modernizar un corredor estratégico que hoy presenta deterioro visible por el aumento sostenido del tráfico. Además de la repavimentación integral, contempla ensanche de calzada, mejoras hidráulicas y nuevos sistemas de seguridad vial.
La obra forma parte del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno de Río Negro para acompañar el crecimiento turístico y mejorar la conectividad de uno de los principales destinos del país. En este caso, los trabajos se financiarán con financiamiento internacional de CAF y los ejecutará Vialidad Rionegrina.

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que la inversión integra una planificación más amplia para fortalecer la infraestructura de la ciudad. “Estamos trabajando para darle a Bariloche la calidad y la jerarquía que necesita como principal destino turístico del país. Mejorar el acceso al aeropuerto es mejorar la experiencia de quienes llegan y también la vida cotidiana de los vecinos”, sostuvo.

La intervención permitirá una circulación más segura y fluida hacia el aeropuerto internacional, uno de los principales puntos de ingreso a la Patagonia, reforzando la integración entre conectividad, turismo y desarrollo urbano de la ciudad.








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