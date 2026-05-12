Así quedará el renovado acceso al aeropuerto de Bariloche

La obra forma parte del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno de Río Negro para acompañar el crecimiento turístico y mejorar la conectividad de uno de los principales destinos del país. En este caso, los trabajos se financiarán con financiamiento internacional de CAF y los ejecutará Vialidad Rionegrina.





El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que la inversión integra una planificación más amplia para fortalecer la infraestructura de la ciudad. “Estamos trabajando para darle a Bariloche la calidad y la jerarquía que necesita como principal destino turístico del país. Mejorar el acceso al aeropuerto es mejorar la experiencia de quienes llegan y también la vida cotidiana de los vecinos”, sostuvo.

Con una intervención integral sobre 5,6 kilómetros de la Ruta Provincial 80, el acceso al aeropuerto de Bariloche tendrá una transformación completa: nueva calzada, banquinas pavimentadas, guardarraíles, mejor señalización y mayor seguridad vial. La obra cuenta con un presupuesto superior a los $4.400 millones y será ejecutada por el Gobierno Provincial.El proyecto apunta a modernizar un corredor estratégico que hoy presenta deterioro visible por el aumento sostenido del tráfico. Además de la repavimentación integral, contempla ensanche de calzada, mejoras hidráulicas y nuevos sistemas de seguridad vial.La intervención permitirá una circulación más segura y fluida hacia el aeropuerto internacional, uno de los principales puntos de ingreso a la Patagonia, reforzando la integración entre conectividad, turismo y desarrollo urbano de la ciudad.