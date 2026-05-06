Bomberos de El Bolsón incorporan una nueva unidad de rescate y proyectan sumar un camión tanque

El cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón continúa avanzando en la renovación de su parque automotor y confirmó la incorporación de una nueva unidad de rescate cero kilómetro, además de proyectar nuevas inversiones para fortalecer la capacidad operativa de la institución.

La información fue confirmada por el presidente de la comisión directiva, Juan Carlos Martínez, quien destacó la llegada de una Citroën Jumper que reemplazará al histórico móvil número 8, una Fiat Ducato que ya había cumplido su ciclo tras años de servicio.

“Estamos renovando una unidad de rescate. Era una Ducato que tenía muchos años y un desgaste importante, y no convenía seguir reparándola”, señaló Martínez.

La nueva unidad contará con moderno equipamiento y reemplazará a uno de los móviles más utilizados por el cuerpo activo en tareas de rescate y emergencias.

Desde la institución remarcaron que durante el último año ya se incorporaron cuatro unidades nuevas y que el objetivo para este 2026 es continuar modernizando la flota.





En ese sentido, Martínez adelantó que uno de los proyectos más importantes será la compra de un camión tanque que permitirá optimizar la respuesta ante emergencias vinculadas al abastecimiento de agua.

“Vamos a comprar próximamente un camión tanque para poder llegar más rápido a algunos sectores con el tema del agua. También queremos renovar algunos de los famosos Mercedes viejos que todavía tenemos”, explicó.

Además de las unidades, el presidente de la comisión directiva indicó que también se trabaja en mejorar el equipamiento personal de los bomberos voluntarios.

“Estamos invirtiendo en equipamiento para nuestros bomberos, en ropa estructural y en todo lo que depende de ellos. Hay pedidos y solicitudes del cuerpo activo y vamos a tratar de concretar todas las compras en los próximos meses”, aseguró.





Actualmente, integrantes de la comisión directiva y miembros del cuerpo activo viajaron para retirar oficialmente la nueva Citroën Jumper y realizar los trabajos de ploteo correspondientes antes de emprender el regreso a El Bolsón.

La intención es presentar oficialmente la nueva unidad durante los próximos días en el cuartel local, en un acto abierto a la comunidad.

Martínez también destacó el valor histórico de los antiguos móviles que durante décadas acompañaron el crecimiento de Bomberos Voluntarios de El Bolsón y participaron de innumerables intervenciones en la región.

“Todos los vehículos que tenemos forman parte de la historia del cuartel. Estamos felices de poder renovarlos, pero también muy agradecidos por todo lo que nos dieron durante tantos años”, concluyó.