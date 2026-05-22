Buscan desdoblar el barrio Esperanza y avanzar en la creación del barrio Expromeba con identidad propia



El crecimiento sostenido de El Bolsón y la expansión urbana de los últimos años vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la organización territorial de los barrios. En este contexto, comenzó a tomar fuerza en el Concejo Deliberante una iniciativa impulsada por vecinos que propone separar al sector de Expromeba del actual barrio Esperanza, con el objetivo de que pueda contar con representación vecinal propia y atender problemáticas específicas de esa zona. El crecimiento sostenido de El Bolsón y la expansión urbana de los últimos años vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la organización territorial de los barrios. En este contexto, comenzó a tomar fuerza en el Concejo Deliberante una iniciativa impulsada por vecinos que propone separar al sector de Expromeba del actual barrio Esperanza, con el objetivo de que pueda contar con representación vecinal propia y atender problemáticas específicas de esa zona.





La concejal Rosa Monsalve confirmó que el tema ya comenzó a ser analizado en comisión de labor del Concejo Deliberante, a partir de un pedido concreto realizado por vecinos del sector Expromeba, quienes sostienen que la realidad de esa zona es distinta a la del resto del barrio Esperanza y que, por esa razón, consideran necesario avanzar hacia una nueva delimitación barrial.





Según explicó la edil, el planteo no es nuevo, sino que surge tras experiencias previas vinculadas a la organización vecinal. El año pasado, junto a la concejal Natalia Karavasilis, la comisión correspondiente y la Junta Electoral, se trabajó en una elección para intentar conformar formalmente una junta vecinal en el barrio Esperanza. Sin embargo, el proceso no prosperó debido a que no se alcanzó el porcentaje necesario de participación.





El principal obstáculo fue la magnitud del padrón. El barrio Esperanza cuenta con aproximadamente 700 vecinos y vecinas empadronados, pero en aquella convocatoria solo participaron cerca de 180 personas, una cifra insuficiente para validar el proceso electoral. Esa situación derivó en nuevas conversaciones con referentes barriales y en la aparición de una alternativa concreta: dividir el territorio para facilitar la organización institucional de sectores con identidad y necesidades diferenciadas.





En ese marco, Monsalve señaló que la iniciativa cuenta con el impulso de referentes del sector, entre ellos María Valenzuela, quien viene acompañando el reclamo vecinal para que Expromeba pueda constituirse como un barrio independiente.





El debate, sin embargo, no es menor, ya que involucra una reorganización territorial que también impactaría en otros sectores cercanos. Entre los temas a resolver aparece la situación de espacios emblemáticos y de uso comunitario, como la cancha del barrio Esperanza, vinculada al Club Cristal y considerada una institución representativa del sector. También se deberá analizar qué ocurrirá con vecinos del ecobarrio, cuya población ha crecido de manera significativa, y con el barrio Sin Fronteras, cuyos habitantes ya habrían manifestado preocupación ante los posibles cambios.





Desde el Concejo Deliberante señalaron que la propuesta es vista con buenos ojos como punto de partida para ordenar una realidad barrial que cambió con el tiempo. La expansión urbana de El Bolsón generó nuevas dinámicas sociales, demográficas y territoriales que, según entienden desde el ámbito legislativo, podrían justificar una actualización en la delimitación de algunos barrios.





Para avanzar en un análisis técnico, desde el cuerpo deliberativo solicitaron la participación de Mario Mastroianni, integrante del Poder Ejecutivo con conocimiento en materia catastral y urbanística, con el objetivo de evaluar con precisión los límites actuales y la viabilidad administrativa de una eventual división.





La discusión recién comienza, pero deja en evidencia una realidad que se repite en ciudades en crecimiento: barrios que nacieron con una configuración determinada y que, con el paso del tiempo, demandan nuevas formas de organización para representar mejor a sus comunidades.