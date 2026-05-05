Capacitación sobre violencia intrafamiliar en El Bolsón: buscan replicar la jornada por su alta participación

En la sala de reuniones del cuartel de Bomberos de El Bolsón se llevó adelante este martes una importante capacitación sobre violencia intrafamiliar y de género, organizada por la Comisaría de la Familia local, con la participación de personal policial de distintas áreas.

La jornada estuvo destinada a efectivos de la Comisaría 12, Seguridad Vial y operadores del 911, con el objetivo de reforzar conocimientos y promover la sensibilización en las intervenciones ante este tipo de situaciones.

La jefa de la Comisaría de la Familia de El Bolsón, oficial principal Eliana Huecho, destacó la importancia del encuentro y adelantó que, debido a la buena respuesta, se proyecta repetir la experiencia. “Hubo muy buena participación en ambos turnos. El personal repasa estas cuestiones y la sensibilización siempre hay que aplicarla en nuestras prácticas”, señaló.

En ese sentido, remarcó que durante la jornada surgió el interés de los propios participantes en continuar con este tipo de espacios. “Nos han preguntado si esto se va a volver a dar, incluso con instancias más prácticas. Por supuesto que sí, el interés está y eso es muy favorable”, agregó.





La capacitación contó además con el acompañamiento del equipo de la Comisaría de la Familia de Bariloche, encabezado por la oficial principal Nadia Lemunao, licenciada en Trabajo Social, quien junto a su equipo aportó herramientas para el abordaje y la prevención.

Entre los ejes trabajados se destacaron los indicadores de riesgo, la correcta intervención policial y los marcos normativos vigentes en materia de violencia intrafamiliar y de género.

Huecho subrayó que la formación continua es clave para mejorar la respuesta institucional. “Nuestras prácticas las tenemos que realizar constantemente y capacitarnos es parte de eso. Permite brindar una mejor respuesta en cada intervención”, sostuvo.





Finalmente, valoró el trabajo conjunto entre dependencias: “Poder generar estos espacios se celebra mucho. Contar con profesionales de otras unidades, como Bariloche, es sumamente valioso”.

Desde la organización coincidieron en que este tipo de capacitaciones fortalecen el trabajo en red y el compromiso del personal policial frente a problemáticas sensibles que requieren abordajes cada vez más integrales.