Con banderas, esperanza y corazón: Gastón Osorio sale a la calle para contagiar la pasión argentina y darle una alegría a la gente



En tiempos donde la realidad económica golpea fuerte a muchas familias argentinas, hay quienes apuestan a ponerle color, esperanza y un poco de alegría a la vida cotidiana. Ese es el caso de Gastón Osorio, vendedor ambulante de merchandising mundialista, quien ya comenzó a instalar su propuesta en El Bolsón con banderas, accesorios y toda la pasión albiceleste de cara a una nueva ilusión futbolera. En tiempos donde la realidad económica golpea fuerte a muchas familias argentinas, hay quienes apuestan a ponerle color, esperanza y un poco de alegría a la vida cotidiana. Ese es el caso de Gastón Osorio, vendedor ambulante de merchandising mundialista, quien ya comenzó a instalar su propuesta en El Bolsón con banderas, accesorios y toda la pasión albiceleste de cara a una nueva ilusión futbolera.





Con entusiasmo y optimismo, Gastón contó que la idea no es solamente vender, sino también generar un momento de alegría para la comunidad. “La gente ya se va preparando, vamos a darle un poco de alegría a la gente y que cambie un poco la realidad que está viviendo el país. Vamos a meterle un poco de onda con las banderas”, expresó.





Entre las promociones que ofrece, se destaca un combo pensado para el bolsillo de los trabajadores: una bandera mediana de 60 por 90 centímetros, completamente sublimada y con el clásico sol argentino visible de ambos lados, junto a un accesorio de regalo, que puede ser un luminoso o un banderín para el auto, todo por 15 mil pesos.





“Menos que un kilo de carne”, comparó entre risas, remarcando que se trata de precios promocionales adaptados al complejo momento económico. “Son precios para la gente trabajadora, entre todos nos damos una mano, de laburante a laburante”, sostuvo.





Pero esto recién comienza. Según adelantó, a partir del jueves llegará más mercadería para ampliar la oferta con productos que acompañen el clima futbolero: camisetas, pinturitas, cornetas grandes y trompetas, elementos infaltables para vivir cada partido con toda la pasión.





El puesto estará ubicado en pleno centro de El Bolsón, frente al Banco Nación, en la zona de La Anónima sobre Belgrano, donde también compartirá espacio con su compañero, conocido popularmente como “Pulga”, a quien agradeció especialmente por el apoyo recibido.





“Nos dio una mano enorme, nos facilitó mercadería para trabajar. Lo conocimos hace poco, pero es una gran persona. Entre todos tenemos que ayudarnos”, señaló.





Como no podía ser de otra manera, la charla también giró hacia la Selección Argentina y las expectativas por lo que viene. Gastón se mostró confiado en el equipo de Lionel Scaloni y en las nuevas incorporaciones que podrían sumarse al plantel.





“A la Selección la veo muy bien. Siempre con fe. Argentina se hace respetar, somos los campeones y ojalá podamos darle otra alegría al pueblo”, dijo con convicción.





Pero detrás del comerciante entusiasta también apareció el costado más humano y emotivo. Al final de la entrevista, Gastón dejó un mensaje profundamente sentido para su hijo, Román Leonel Osorio, quien vive en España persiguiendo su sueño futbolístico.





“Hace tres años que no lo veo. Está allá jugando a la pelota por su futuro. Lo amo, es lo único que tengo”, expresó con emoción.





Una historia de esfuerzo, esperanza y amor que, entre banderas celestes y blancas, también habla de miles de argentinos que siguen apostando al trabajo y a los sueños, incluso en tiempos difíciles.