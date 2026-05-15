Coopetel y SPLIF fortalecen en conjunto el sistema de monitoreo y detección de incendios en la región

Equipos de trabajo de ambas instituciones instalaron nuevas cámaras de vigilancia en la zona de Arroyo Las Minas, continuando con el despliegue de tecnología de monitoreo que ya funciona en Los Repollos, Cuesta del Ternero y Ñorquinco.
Las cámaras son instaladas sobre torres de telecomunicaciones de Coopetel ubicadas estratégicamente en sectores de difícil acceso y geografía compleja. Las mismas permiten ampliar la capacidad de vigilancia y observación del territorio.
Esta articulación entre Coopetel y el SPLIF refuerza una herramienta clave para detectar columnas de humo de manera temprana, anticipar situaciones de riesgo y actuar antes de que una ignición se transforme en un incendio de gran magnitud.
