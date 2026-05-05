Educación fortalece la formación energética y productiva en Río Negro

En un contexto de transformación productiva, Río Negro avanza hacia una nueva etapa vinculada al desarrollo energético y, en ese camino, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos impulsa políticas de formación orientadas a preparar a docentes y estudiantes para los desafíos actuales y futuros.





A través del programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo, declarado de interés educativo a través de la resolución N° 657/26, se promueve la construcción de saberes estratégicos en áreas clave como energía, minería y desarrollo sostenible, consolidando una educación conectada con el territorio, el trabajo y las demandas reales de la provincia.





La iniciativa busca fortalecer conocimientos específicos y formar docentes como referentes en estas temáticas, capaces de impulsar propuestas educativas innovadoras, contextualizadas y con impacto directo en las comunidades. De esta manera, se potencia la articulación entre el sistema educativo y el entramado productivo, generando más y mejores oportunidades para las y los estudiantes rionegrinos.





En este marco, se desarrollará la Diplomatura en Formación y Educación para el Desarrollo Energético-Productivo, destinada a docentes de toda la provincia. La propuesta será de modalidad virtual, con cursado asincrónico y encuentros sincrónicos de acompañamiento, organizada en cuatro cursos y una evaluación final integradora.





Esta iniciativa permitirá analizar el contexto energético-productivo de Río Negro en relación con los escenarios nacionales e internacionales, comprender las distintas fuentes de energía y tecnologías emergentes, abordar los procesos industriales y mineros en el marco de la transición energética, y desarrollar competencias para diseñar proyectos educativos innovadores vinculados a estas áreas.





Podrán participar docentes de 124 instituciones educativas, incluyendo el Ciclo Superior de los CET, escuelas técnicas privadas, Centros de Formación Profesional, Institutos Técnicos Superiores y ESRN con orientación en Ciencias Naturales, incluidas las de ámbito rural.





La propuesta cuenta con una carga horaria de 120 horas y prevé iniciar el 15 de junio.





Formación también para estudiantes

El programa contempla además instancias de capacitación destinadas a estudiantes del último año de escuela secundaria. Específicamente a estudiantes de 4° año Ciclo Superor de CET estatal y privado; y 5° año de ESRN estatal ,con orientación en Ciencias Naturales.





Se dictarán dos cursos específicos: “Introducción a la Industria Petrolera”, en agosto, y “Introducción a la Industria Minera en Río Negro”, en septiembre. Ambas propuestas tendrán modalidad virtual, con cursado asincrónico y acompañamiento de docentes tutores.





Estas instancias buscan acercar a las y los estudiantes a sectores estratégicos de la economía provincial, brindando herramientas concretas para comprender el mundo productivo y ampliar sus horizontes formativos y laborales.





Estudiantes y docentes podrán inscribirse en sus establecimientos educativos entre el 4 y el 29 de mayo.