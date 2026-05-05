Educación fortalece la formación energética y productiva en Río Negro

Noticias Del Bolson mayo 05, 2026


En un contexto de transformación productiva, Río Negro avanza hacia una nueva etapa vinculada al desarrollo energético y, en ese camino, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos impulsa políticas de formación orientadas a preparar a docentes y estudiantes para los desafíos actuales y futuros.

A través del programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo, declarado de interés educativo a través de la resolución N° 657/26, se promueve la construcción de saberes estratégicos en áreas clave como energía, minería y desarrollo sostenible, consolidando una educación conectada con el territorio, el trabajo y las demandas reales de la provincia.

La iniciativa busca fortalecer conocimientos específicos y formar docentes como referentes en estas temáticas, capaces de impulsar propuestas educativas innovadoras, contextualizadas y con impacto directo en las comunidades. De esta manera, se potencia la articulación entre el sistema educativo y el entramado productivo, generando más y mejores oportunidades para las y los estudiantes rionegrinos.

En este marco, se desarrollará la Diplomatura en Formación y Educación para el Desarrollo Energético-Productivo, destinada a docentes de toda la provincia. La propuesta será de modalidad virtual, con cursado asincrónico y encuentros sincrónicos de acompañamiento, organizada en cuatro cursos y una evaluación final integradora.

Esta iniciativa permitirá analizar el contexto energético-productivo de Río Negro en relación con los escenarios nacionales e internacionales, comprender las distintas fuentes de energía y tecnologías emergentes, abordar los procesos industriales y mineros en el marco de la transición energética, y desarrollar competencias para diseñar proyectos educativos innovadores vinculados a estas áreas.

Podrán participar docentes de 124 instituciones educativas, incluyendo el Ciclo Superior de los CET, escuelas técnicas privadas, Centros de Formación Profesional, Institutos Técnicos Superiores y ESRN con orientación en Ciencias Naturales, incluidas las de ámbito rural.

La propuesta cuenta con una carga horaria de 120 horas y prevé iniciar el 15 de junio.

Formación también para estudiantes
El programa contempla además instancias de capacitación destinadas a estudiantes del último año de escuela secundaria. Específicamente  a estudiantes de 4° año Ciclo Superor de CET estatal y privado;  y 5° año de ESRN estatal ,con orientación en Ciencias Naturales.

Se dictarán dos cursos específicos: “Introducción a la Industria Petrolera”, en agosto, y “Introducción a la Industria Minera en Río Negro”, en septiembre. Ambas propuestas tendrán modalidad virtual, con cursado asincrónico y acompañamiento de docentes tutores.

Estas instancias buscan acercar a las y los estudiantes a sectores estratégicos de la economía provincial, brindando herramientas concretas para comprender el mundo productivo y ampliar sus horizontes formativos y laborales.

Estudiantes y docentes podrán inscribirse en sus establecimientos educativos entre el 4 y el 29 de mayo.











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