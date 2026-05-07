El Bolsón: Avanza la limpieza integral de las márgenes del Río Quemquemtreu para mejorar la seguridad y la estética urbana

El director de espacios verdes, Cristian Brac, brindó detalles sobre el operativo de poda y saneamiento que se está llevando a cabo en las cercanías del Puente Azcuénaga. Los trabajos buscan erradicar sectores de "mala reputación" y garantizar la limpieza de ambas orillas del curso de agua.

En el marco de un plan de recuperación de espacios públicos, el Municipio de El Bolsón, a través del área de Espacios Verdes, intensificó las tareas de limpieza y poda exhaustiva sobre las márgenes del Río Quemquemtreu. El operativo, que ya ha despejado casi 200 metros lineales de vegetación tupida, tiene como epicentro la zona del Puente Azcuénaga, un sector que históricamente generaba preocupación entre los vecinos.





Recuperación de zonas críticas

Cristian Brac, responsable del área, destacó que el objetivo principal es transformar espacios que se encontraban abandonados y convertirlos en lugares seguros. "Le pusimos hincapié a este lado que estaba muy tupido; la gente se juntaba debajo del puente y el lugar tenía mala reputación", explicó el funcionario. Según indicó, la meta es conectar "puente a puente" con las tareas de limpieza, trabajando tanto hacia arriba como hacia abajo del cauce del Quemquemtreu.

El año pasado, las cuadrillas concentraron sus esfuerzos en el sector de la Usina, y este año el plan incluye el mantenimiento de los renuevos en esa zona mientras se avanza con fuerza en los sectores más críticos de la margen opuesta.

Un trabajo de "cuerpo a cuerpo" con la vegetación

La magnitud de la tarea requiere un esfuerzo físico considerable por parte de los operarios municipales. Brac describió que, en muchos tramos, el personal debe "entrar con la motosierra prendida haciéndose camino" debido a lo cerrado del monte y los sauces.





Actualmente, el operativo cuenta con dos cuadrillas dedicadas exclusivamente a este frente, con la posibilidad de sumar una tercera en el corto plazo para agilizar el avance del despeje de basura y maleza.

Respeto por el cauce y las defensas naturales

Ante la consulta sobre el impacto ambiental y la protección de las costas, Brac fue categórico al asegurar que los trabajos de poda no comprometen la estructura del río ni sus defensas naturales:

"Nosotros cortamos lo que sale para arriba; las raíces no las tocamos porque son las que reparan y contienen. No se le saca defensa al río".

De esta manera, el municipio busca un equilibrio entre la seguridad urbana —evitando la formación de zonas de ocultamiento— y la preservación hídrica, manteniendo la limpieza de un recurso vital para la Comarca Andina como lo es el Río Quemquemtreu.



