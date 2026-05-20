El Bolsón fue sede de un multitudinario conversatorio sobre soberanía alimentaria y agroecología impulsado por Fundación Alimentaris



Con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas, la Fundación Cooperar de El Bolsón fue escenario de un conversatorio centrado en la soberanía alimentaria, la agroecología y los desafíos que plantea el futuro de la producción y el consumo de alimentos. La actividad, impulsada por Fundación Alimentaris, reunió a vecinos, productores, referentes del sector y público interesado de toda la Comarca Andina, consolidando un espacio de reflexión sobre uno de los temas que gana cada vez más relevancia a nivel global. Con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas, la Fundación Cooperar de El Bolsón fue escenario de un conversatorio centrado en la soberanía alimentaria, la agroecología y los desafíos que plantea el futuro de la producción y el consumo de alimentos. La actividad, impulsada por Fundación Alimentaris, reunió a vecinos, productores, referentes del sector y público interesado de toda la Comarca Andina, consolidando un espacio de reflexión sobre uno de los temas que gana cada vez más relevancia a nivel global.





La presidenta de Fundación Alimentaris, Karina Bentivoglio, destacó el espíritu de la organización y el objetivo que persigue desde hace casi 15 años en Argentina. Según explicó, se trata de una fundación independiente que trabaja para promover una transición hacia un modelo más justo, sostenible y próspero, impulsando iniciativas que integren el desarrollo social, económico y ambiental.

En ese sentido, Bentivoglio remarcó que la alimentación ocupa un lugar central dentro del trabajo de la fundación y subrayó la importancia de pensar en nuevos modelos de producción. “Para nosotros el tema de la alimentación y la soberanía son fundamentales”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la agroecología representa una oportunidad concreta para impulsar una transformación profunda en la forma en que se producen los alimentos.





Durante su intervención, la referente explicó que el actual sistema de producción alimentaria tiene un fuerte impacto ambiental, pero también encierra una gran oportunidad de cambio. Desde esa mirada, consideró que acompañar a pequeños emprendimientos y proyectos emergentes resulta clave, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan quienes buscan desarrollar alternativas productivas distintas, tanto desde lo financiero como desde el desafío cultural de romper paradigmas instalados.

La elección de la Patagonia, y particularmente de El Bolsón, como punto de partida para este trabajo no fue casual. Según explicó Bentivoglio, la región aparece como un territorio fértil para este tipo de iniciativas, no solo por su identidad vinculada históricamente a la producción alternativa y sustentable, sino también por el fuerte interés que despertó la propuesta.





De hecho, uno de los datos más destacados de la jornada fue la masiva participación del público. “Nos sorprendió muchísimo”, reconoció la presidenta de la fundación al describir el nivel de respuesta tanto presencial como virtual. El auditorio de Fundación Cooperar se vio completamente colmado, mientras que la transmisión vía streaming alcanzó cerca de 240 personas inscriptas, un dato que fue interpretado como una clara señal del interés creciente que despiertan estos temas en la comunidad.





Bentivoglio valoró especialmente esta respuesta, entendiendo que muchas veces este tipo de iniciativas no cuentan con la visibilidad suficiente pese a la importancia de las problemáticas que abordan. La convocatoria, sostuvo, deja un mensaje alentador de cara al futuro y demuestra que existe una comunidad interesada en debatir y construir alternativas vinculadas a la alimentación, la producción responsable y el cuidado ambiental.





La participación de Joaquín González, director de programas de ambiente de Fundación Alimentaris, también aportó al intercambio de ideas en un encuentro que buscó no solo compartir experiencias, sino abrir el debate sobre cómo garantizar sistemas alimentarios más saludables, resilientes y accesibles.





El conversatorio dejó en claro que en la Comarca Andina existe un terreno fértil para seguir impulsando este tipo de discusiones y proyectos. En una región históricamente vinculada a experiencias productivas alternativas, la soberanía alimentaria y la agroecología vuelven a posicionarse como ejes estratégicos para pensar el presente y el futuro.

Allí apareció también el reconocimiento al rol de la Universidad Nacional de Río Negro en El Bolsón, particularmente por su formación vinculada al sector y el desarrollo futuro del campus regional.