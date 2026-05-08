



La Municipalidad de El Bolsón incorporó nueva tecnología destinada a fortalecer el plan integral de seguridad y educación vial que se viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad. Los nuevos dispositivos permitirán detectar conductas de riesgo al volante y continuar promoviendo una circulación más segura y ordenada. Se hara hincapie el uso del teléfono celular mientras se maneja, la presencia de menores en el asiento delantero y la falta de utilización del cinturón de seguridad tanto en conductores como acompañantes.

Según se informó oficialmente, en los próximos días comenzarán a funcionar equipos electrónicos de control en diferentes puntos estratégicos de la localidad. Parte de esta tecnología estará ubicada en esquinas semaforizadas y tendrá como objetivo constatar y sancionar giros indebidos, una de las infracciones que genera mayor preocupación por el peligro que representa para peatones, ciclistas y otros conductores.

Además, en uno de los ingresos a la ciudad se instalará un sistema específico capaz de detectar distintas conductas consideradas riesgosas durante la conducción. Entre ellas, el uso del teléfono celular mientras se maneja, la presencia de menores en el asiento delantero y la falta de utilización del cinturón de seguridad tanto en conductores como acompañantes.





Desde el municipio remarcaron que estas herramientas tecnológicas forman parte de una política integral que también incluye la capacitación permanente de inspectores de tránsito, mejoras en infraestructura vial, iluminación, mantenimiento de calles, pintado de sendas peatonales y las charlas obligatorias para quienes tramitan la licencia de conducir.

Destacaron que los resultados de los controles implementados hasta el momento muestran cambios positivos en la conducta vial de la comunidad. En ese sentido, señalaron que en las esquinas semaforizadas se pasó de registrar más de 120 infracciones diarias a apenas una decena en algunos días.

Algo similar ocurrió con los controles de velocidad en los accesos a El Bolsón. Según detallaron, al inicio de los operativos se labraban más de 100 infracciones por jornada, mientras que actualmente esa cifra disminuyó cerca de un 90 por ciento.

No obstante, aclararon que durante esta primera etapa los nuevos dispositivos ya instalados serán utilizados únicamente para mediciones estadísticas y evaluación de conductas en el tránsito hasta el próximo 15 de mayo. A partir de esa fecha comenzará formalmente la constatación y emisión de infracciones detectadas mediante estos sistemas.

“Cada mejora en infraestructura, cada control y cada instancia de capacitación forman parte de una misma política: cuidar la vida y fomentar el respeto a las normas. La tecnología no viene a reemplazar la conciencia, sino a acompañarla y a consolidar los buenos hábitos que la comunidad de El Bolsón ya viene adoptando”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.

Finalmente, desde la comuna insistieron en que el objetivo principal no es recaudatorio ni sancionatorio, sino preventivo. La intención, aseguraron, es reducir la cantidad de siniestros viales, ordenar la circulación y garantizar calles más seguras y respetuosas para toda la comunidad.



