El Bolsón : la Iglesia Nuestra Señora de Luján forma parte de la historia local



Cada 8 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, una fecha profundamente significativa para millones de fieles en todo el país y también para la comunidad de El Bolsón, donde la histórica Iglesia Nuestra Señora de Luján ocupa un lugar central en la memoria y la identidad local. Cada 8 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, una fecha profundamente significativa para millones de fieles en todo el país y también para la comunidad de El Bolsón, donde la histórica Iglesia Nuestra Señora de Luján ocupa un lugar central en la memoria y la identidad local.





La advocación mariana, una de las más populares de Sudamérica, fue declarada patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay en 1930 por el Papa Pío XI. Su figura representa para muchos creyentes un símbolo de fe, protección y encuentro espiritual.





En El Bolsón, la Iglesia Nuestra Señora de Luján fue inaugurada el 25 de mayo de 1953, como resultado del trabajo impulsado por una comisión Pro Templo creada en 1935. El edificio religioso se convirtió en la primera casa de fe de la localidad y también en una de las primeras iglesias de toda la Patagonia.





Con una arquitectura sencilla y característica de la época, el templo es considerado parte del patrimonio histórico local y un símbolo del crecimiento de la comunidad bolsonense. A lo largo de las décadas, generaciones de vecinos pasaron por sus puertas para celebrar bautismos, comuniones, casamientos y distintas ceremonias religiosas que forman parte de la vida social y espiritual de la región.





La historia de la Virgen de Luján se remonta al siglo XVII, cuando una imagen de la Virgen María enviada desde Brasil quedó detenida misteriosamente en la zona de Luján, provincia de Buenos Aires, durante su traslado hacia Santiago del Estero. A partir de aquel hecho, interpretado por los creyentes como una señal divina, comenzó una devoción popular que creció hasta convertirse en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.





Hoy, la celebración del Día de la Virgen de Luján vuelve a reunir a fieles y comunidades de todo el territorio argentino, mientras en El Bolsón la histórica iglesia dedicada a la patrona nacional continúa siendo un punto de referencia espiritual, cultural e histórico para vecinos y visitantes.