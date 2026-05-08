El Bolsón será sede de una charla abierta sobre seguridad vial y “manejo reflexivo”





El próximo lunes11 de mayo a las 10 de la mañana se realizará en la Casa del Bicentenario de El Bolsón una charla abierta sobre seguridad vial y manejo reflexivo destinada al público en general. La propuesta es impulsada por Agencia de Seguros La Comarca, Seguro Rivadavia y el área de Seguridad Vial de la Municipalidad de El Bolsón.

La actividad contará con la presencia de Juan José Niedfeld, reconocido referente nacional en seguridad vial, quien brindará una exposición orientada a generar conciencia y reflexión sobre las conductas cotidianas en el tránsito y el cuidado colectivo en el espacio público.

Según explicaron los organizadores, la charla tendrá una duración aproximada de 60 minutos y contará con un espacio de preguntas e intercambio con los asistentes. La propuesta apunta a toda la comunidad y busca instalar una mirada diferente sobre la prevención de siniestros viales.

Lejos de una clase técnica centrada únicamente en normas de tránsito, el eje estará puesto en el concepto de “Manejo Reflexivo”, una metodología que invita a repensar hábitos y decisiones al conducir, caminar o circular en la vía pública.

“La seguridad vial no depende solamente de una sanción externa, sino de la capacidad individual de percibir el riesgo antes de que ocurra una tragedia”, señalaron desde la organización al presentar la iniciativa.

Durante la exposición se abordarán distintos ejes vinculados a la percepción temprana del riesgo, la importancia de la reflexión personal frente a las conductas peligrosas y la necesidad de transformar la mirada sobre el tránsito, entendiendo que se trata de un sistema de cuidado mutuo.

Además, se analizarán estadísticas y situaciones vinculadas a la siniestralidad vial, buscando desmitificar ideas instaladas como el supuesto ahorro de tiempo mediante el exceso de velocidad.

Juan José Niedfeld posee una amplia trayectoria en el ámbito de la prevención y la educación vial. Actualmente se desempeña como gerente del Área de Prevención y Seguridad Vial del Grupo Asegurador Rivadavia y fue Coordinador General del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial entre 2016 y 2017.

También integra espacios de asesoramiento institucional en seguridad vial y cuenta con formación académica específica en liderazgo gubernamental, educación vial y seguridad vial integral.

El especialista es autor del libro “Manejo Reflexivo - El poder de la percepción del riesgo”, obra declarada de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Entre los conceptos centrales de sus charlas se destaca una pregunta que busca interpelar a la sociedad: “¿Por qué nos cuidamos más de un robo que de un siniestro vial, si estos últimos son evitables?”

Desde la organización destacaron que la actividad será libre y gratuita, e invitaron a vecinos, conductores, motociclistas, ciclistas, peatones e instituciones a participar de esta jornada de concientización y aprendizaje colectivo.