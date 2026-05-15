El deporte municipal potencia el fútbol con una nueva coordinación y acompaña el crecimiento del fútbol femenino











Con el objetivo de dar una respuesta más ordenada y eficiente a la creciente demanda futbolística en El Bolsón y la Comarca Andina, la Subsecretaría de Deportes del Municipio anunció el fortalecimiento del área de fútbol mediante una nueva coordinación que estará a cargo de Patricio “Colo” Carbajal. La decisión apunta a centralizar la organización de las distintas actividades vinculadas a esta disciplina, que abarca desde ligas infantiles hasta torneos de adultos, veteranos y fútbol femenino. Con el objetivo de dar una respuesta más ordenada y eficiente a la creciente demanda futbolística en El Bolsón y la Comarca Andina, la Subsecretaría de Deportes del Municipio anunció el fortalecimiento del área de fútbol mediante una nueva coordinación que estará a cargo de Patricio “Colo” Carbajal. La decisión apunta a centralizar la organización de las distintas actividades vinculadas a esta disciplina, que abarca desde ligas infantiles hasta torneos de adultos, veteranos y fútbol femenino.





El subsecretario de Deportes, Fabio Barzán, explicó que si bien el departamento de fútbol ya venía funcionando, la decisión del intendente Bruno Pogliano fue potenciar el espacio ante el marcado crecimiento de la actividad en la región.









“Hay una demanda muy importante de fútbol. Tenemos ligas infantiles, de adultos, libres, veteranos, femenino. Realmente el movimiento es enorme y necesitábamos generar un espacio específico para coordinar mejor todo lo relacionado con esta disciplina”, sostuvo Barzán.





El funcionario remarcó que uno de los principales desafíos sigue siendo la disponibilidad de infraestructura deportiva, ya que la gran participación de equipos y competencias genera una fuerte presión sobre los espacios existentes.





“Siempre decimos que el cuello de botella terminan siendo las canchas. Por eso la idea es centralizar pedidos, demandas y solicitudes en un solo lugar para organizar mejor el uso de los espacios y hacer más fluido el funcionamiento”, explicó.





Con la llegada de la temporada invernal, la planificación cobra aún más importancia debido a la necesidad de optimizar horarios y disponibilidad de gimnasios para el desarrollo de múltiples torneos simultáneos.





“Tenemos que comprimir muchísimas actividades en espacios reducidos. No es sencillo coordinar, pero creemos que con esta nueva organización podremos responder mejor a cada liga y competencia”, agregó.





Patricio Carbajal, recibió el nuevo desafío con entusiasmo y destacó que se trata de una tarea que ya venía desarrollando junto a las distintas ligas locales.





“Vamos a empezar a trabajar fuerte con el departamento de fútbol, aunque en realidad ya veníamos haciéndolo con todas las ligas. Es un lugar en el que me siento cómodo, me gusta y vamos a seguir trabajando para fortalecer todo lo que tiene que ver con el fútbol local”, afirmó.





En paralelo a este anuncio, desde el área deportiva también pusieron en valor el crecimiento del fútbol femenino, que continúa ganando protagonismo en la región. En ese marco, destacaron la realización de una nueva final femenina y el reconocimiento que recibirán jugadoras locales por su proyección deportiva.





Desde el municipio celebraron especialmente el presente de jóvenes futbolistas de la zona que continúan avanzando en instancias de selección, como también el desarrollo de talentos con gran futuro dentro del deporte regional.





El fortalecimiento del área de fútbol aparece así como una apuesta concreta para acompañar una disciplina que no deja de crecer y que se ha convertido en uno de los motores deportivos más importantes de El Bolsón y la Comarca.